أوعى تشوفها على تلفونك وتسكت ..احذر هذه علامات في حسابك على واتساب تخبرك بأن شخصًا ما حظرك..اعرفها حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - على الرغم من أنه لم يتم اعتماده على نطاق واسع في الولايات المتحدة، فإن واتساب هو أكثر تطبيقات المراسلة شهرة في العالم، ويستخدمه المليارات يوميًا للدردشة مع الأصدقاء والعائلة والمجموعات المحلية وحتى الشركات، لكن مثل هذه القاعدة الهائلة من المستخدمين تعني أنه لن يكون كل تفاعل إيجابيًا، ولهذا السبب يمتلك واتساب نظام حظر لمنعك من رؤية الرسائل التي لا تريد رؤيتها وبمجرد أن يتم حظرك على واتساب د، لن يتم تحديث صورة الملف الشخصي للحظر وحالته مرة أخرى بالنسبة لك، لاسيما إذا كان الشخص الذي تشك في حظره يحب تحديث حالته أو صورة ملفه الشخصي كثيرًا، إذا كان ذلك خارج سلوكهم المعتاد، فقد يكون علامة على أنك محظور، أو قد يعني ببساطة أنهم لم يحدّثوا أي شيء منذ فترة.

الخطوات التي يجب اتخاذها إذا لاحظت هذه العلامات على هاتفك

إذا لاحظت هذه العلامات على هاتفك أو حساب واتساب الخاص بك، يجب عليك التصرف فورًا من خلال اتخاذ هذه الخطوات:

قم بتسجيل الخروج من جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تعرض نشاطًا مشبوهًا.

قم بتحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار.

من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، يمكنك تقليل مخاطر اختراق هاتفك.

علامات تشير إلى اختراق تطبيق واتساب

هناك بعض العلامات التي تشير إلى اختراق حساب واتساب الخاص بك، وهذه العلامات موجودة على هاتفك وفي إصدار واتساب المثبت عليه. لمعرفة هذه العلامات، افتح واتساب، ثم ادخل إلى زر الإعدادات وانتقل إلى كلمة المرور المستخدمة على جهاز آخر، هذه هي كلمة المرور في اختراق حساب واتساب الخاص بك، ثم تأكد من إيقاف هذه الخاصية لمنع اختراق واتساب الخاص بك من قبل أشخاص لا تعرفهم أو شركات تكنولوجيا.