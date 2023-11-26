معجزة ربانية .. وصفة هندية معجزة في تطويل وتكثيف الشعر من اليوم الأول .. هتشوفي نتيجة ولا في الخيال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأعشاب الطبيعية المستخدمة في الوصفات الهندية توفر للشعر مقدارًا كبيرًا من العناصر الغذائية التي تساعد على استعادة وضع الشعر الطبيعي وتجنب التشابك والجفاف وتقصف الشعر، بالإضافة إلى تكثيف الشعر وتحسين نموه، نلاحظ جميعاً جمال النساء الهنديات وشعورهن الناعم والطويل، وهناك أسباب عديدة وراء هذا الجمال، حيث تتمثل السر في استخدام الوصفات الهندية المشتقة من الأعشاب والمواد الطبيعية، وبعد تجربة تلك الوصفات ستشعرون بالفرق الملحوظ بشعركم.

الوصفات الهندية المفيدة لتغذية الشعر وتحسين صحته بعض الوصفات الشهيرة التي تساعد على تغذية الشعر: قناع الزبادي والعسل: امزج ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي مع ملعقة صغيرة من العسل، ضعي الخليط على شعر نظيف وجاف واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

قناع البيض وزيت جوز الهند: اخفقي بيضة واحدة في وعاء ثم أضيفي ملعقتين من زيت جوز الهند، طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل غسله جيدًا.

زيت الأملاح: امزجي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من زيت الكاستور وقطرات قليلة من زيت اللافندر، دلكي فروة الرأس بهذا الزيت واتركيه طوال الليل قبل غسله في اليوم التالي.

ماسك الحنة: اخلطي مسحوق الحناء مع الماء الدافئ حتى تحصلي على عجينة، قومي بتطبيقها على فروة الرأس والشعر واتركيه لمدة ساعتين قبل غسلها جيدًا. أفعال تضر الشعر أشياء كثيرة يمكن أن تتسبب في تلف الشعر، ومنها: استخدام أدوات التصفيف الحرارية مثل مكواة الشعر والمجفف الساخن بشكل مفرط قد يؤدي إلى تلف الشعر وتكسيره، تأكدي من استخدام حماية الحرارة قبل استخدام هذه الأدوات وتقليل درجة الحرارة لتجنب الضرر.

استخدام المنتجات الكيميائية القاسية مثل الصبغات والمبيضات الشعر والمستحضرات التي تحتوي على الأمونيا أو الكبريتات، هذه المنتجات يمكن أن تتسبب في تلف الشعر وتجعيده وتجفيفه، حاول استخدام منتجات مصممة خصيصًا للحفاظ على صحة الشعر.