عمرها ما تخطر علي بال حد».. لماذا يجب وضع الهاتف المحمول مقلوب على شاشته دائماً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تختلف الآراء بين الكثير من الأشخاص بين وضع الهاتف كما يفضل وضع الهاتف مقلوب يساهم في الحفاظ على سلامة الشاشة وتمديد عمر الشاشة تمنعها من حدوث خدوش حيث يتجنب الهاتف تعرضها للكسر نتيجة سقوط أي شئ وضعية الهاتف بشكل مقلوب تمثل في منع ارتفاع درجة حرارة الهاتف والحفاظ على البطارية من درجة الحرارة المرتفعة والفكرة وراء وضع الهاتف مقلوب عندما وضع الهاتف مقلوب تكون الشاشة موجه للأسفل يتم مص الهواء بشكل فعال ويبرد بطارية الهاتف توجد العديد من الأشياء التي تحافظ على الهاتف

فوائد وضع هاتفك المحمول مقلوب على شاشة

توجد العديد من الفوائد سوف نتعرف على أهم الفوائد:

وضع هاتف محمول مقلوب سوف تحمي الكاميرا من التعرض إلى خدش

وضع هاتفك المحمول مقلوب حماية بطارية الهاتف كما تحافظ على بطاريه أن تبقى وقت اكبر

وضع هاتف مقلوب تساعد على حماية الهاتف من التلف السريع لأنه لا يتعرض الى درجة حرارة عالية

نصائح للحفاظ على الهاتف المحمول

يجب عليك تنظيم الهاتف ينتظم بشكل دوري للتخلص من جميع أنواع البكتيريا كما يمكن طبقات دهون من اللمس تؤثر على لمعان الشاشة

تجنب إفراغ بطارية الهاتف بالكامل قبل إعادة شحنها

عندما يكون شحن بطارية ما بين 80 إلى 20 الحفاظ على جودة بطارية الشحن كما يفضل تغطية شاشة الهاتف مما ذلك يحفظ من عمر البطارية