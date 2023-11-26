وفري فلوسك في الشتاء … ضعي كيس الملح على أنبوبة البوتاجاز فكرة جهنمية .. ياريتك عرفتيها من زمان

الملح وأنبوبة البوتاجاز

يرغب كل من يستخدم أسطوانة الغاز حتى الآن في تقليل الاستهلاك قدر المستطاع، وذلك لتوفير النقود في ظل الظروف الحالية، لذلك إذا كنت تتساءل عن أفضل طريقة للحفاظ على استهلاك الأنبوبة أطول فترة ممكنة، يمكنك الاستعانة بكيس من الملح يوضع فوق قمة الأنبوبة وسوف تلاحظين الفرق.

حيث أن الملح يحدث بينه وبين الغاز تفاعلات تساعد على التقليل من نسبة الكربون والأوساخ التي تتراكم بمرور الوقت، مما يساعد على تقليل الاستهلاك اليومي من الغاز.

كيف نقلل من استهلاك الغاز؟

هناك بعض العادات التي إذا اتبعناها سوف تساهم في خفض نسبة الاستهلاك من الغاز بشكل ملحوظ ومنها الآتي: