عمرنا ضاع واحنا ما نعرفش.. طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء في البيت طريقه مش هتخطر على بال العفريت

طريقة تشغيل الراوتر بدون كهرباء في البيت

استخدام الباور بنك :

هي تعتبر أول الطرق التي يتم من خلالها تشغيل جهاز الرواتر بدون استخدام الكهرباء ويتم ذلك عن طريق توصيل اسلاك الباور بنك بالكابل الخاص ب باور الراوتر ثم يتم استخدامه بدلا من الفيشة الخاصة بالكهرباء

استخدام بطارية السيارة والدراجة النارية:

من أهم طرق تشغيل جهاز الراوتر الأفعال التي يمكن تطبيقها عند انقطاع الكهرباء هي عن طريق استخدام بطاريه السياره التي يمكن أن تحل مكان باور بانك ويجب عليك توصيل هذه الأسلاك باور بانك بأسلاك حوالي 12 فولت يجب عليك اتباع نفس الخطوات الأولى

مولد الكهرباء:

يوجد طريقة ثالثة تشغيل الراوتر بدون كهرباء يمكن تنفيذها عن طريق استخدام مولد الكهرباء لإعادة الطاقة إلى الأجهزة الكهربائية في المنزل من بينها جهاز الراوتر

الاستعانة بوحدة Ups:

كما تعتبر وسيلة أساسية تشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء يمكنك بسهولة توصيل كابل بين الراوتر ووحدة Ups سيتم الاستمرار في تشغيل الراوتر حتى تنفذ البطارية وحدة ups وكما توجد العديد من الطرق الأخرى لتشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء.