[اشتري عربية أحلامك.. فقط بـ 150 ألف جنيه اركب أشهر سيارة "هاتشباك" فرنسية .. اغتنم فرصتك]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - واحدة من أشهر السيارات التي تم إطلاقها في السوق المصري وهي سيارة بيجو 206 مع بداية الألفية الجديدة، حيث أنها اكتسبت شعبية كبيرة بسبب تصميمها الشبابي للهاتشباك، بالإضافة إلى أبعادها الخارجية العصرية وقدراتها الفنية، وقد تم عرض سيارة بيجو 206 للبيع عبر صفحة متخصصة على الإنترنت بعد أن قطعت مسافة إجمالية تبلغ 148,000 كيلومتر،و تُظهر البيانات أن السيارة تم تحديث طلائها بالكامل من الخارج، ومع ذلك لا تزال تحتفظ بحالتها الأصلية في الداخل.

مواصفات سيارة بيجو 206

تتميز سيارة بيجو 206 بالعديد من المميزات، منها:

تصميم هاتشباك شبابي وعصري يناسب الأذواق الحديثة.

محرك بنزين بسعة 1.4 لتر يوفر قوة حصانية تصل إلى 75 حصانًا.

ناقل حركة يدوي بخمس سرعات يوفر تحكمًا أفضل على الطريق.

خواص أمنية مثل نظام فرامل ABS ونظام التوازن الإلكتروني ESP.

تقنية الصوت عالية الجودة مع أنظمة تحكم صوتي على عجلة القيادة.

وحدة تحكم في درجة حرارة المكيف الهوائي لتحسين الراحة.

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يمكن العثور على العديد من أنواع السيارات التي تتناسب مع ميزانيتك التي تصل إلى حدود 150 ألف جنيه ولها نفس مواصفات بيجو 206، ومنها:

سيارات صغيرة:( هيونداي أكسنت، كيا ريو، نيسان صني، شيفروليه أفيو).

سيارات هاتشباك:( كيا بيكانتو، فيات 500، سوزوكي سويفت، سيات ابيزا).

سيارات سيدان:( هوندا سيتي، شيفروليه لانوس، سكودا رابيد، رينو لوجان).

سيارات SUV صغيرة:( رينو داستر، رينو كابتور، ميتسوبيشي اكليبس كروس، فورد ايكوسبورت).