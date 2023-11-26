[خلال ثواني .. طريقه سحرية لسحب مفتاح مكسور من باب البيت أو باب السيارة بكل سهولة .. جربها حالا والنتيجة هتبهرك]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما يكون المفتاح قد تم كسره وعلق في القفل يبحث صاحب المنزل عن حلولًا سهلة لإخراج المفتاح من القفل بسهولة ودون الحاجة إلى تغيير القفل بأكمله، سواء كانت المشكلة في باب المدخل أو الخزانة أو حتى السيارة، وتوجد طريقة بسيطة وسهلة يمكن استخدامها لإخراج المفتاح المكسور من القفل.

طرق سحب المفتاح المكسور من الباب

هناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها لسحب المفتاح المقفول من باب المنزل، منها:

استخدام سلك التوصيل الرفيع: يمكن استخدام سلك التوصيل الرفيع لتجاوز القفل وسحب المفتاح، قم بثني السلك بحيث يكون مثل حرف “U” وادخله في الفجوة بين الإطار والباب، ثم قم بتحريك السلك للبحث عن المفتاح وسحبه برفق.

استخدام بطاقة الائتمان أو البلاستيك: يمكن استخدام بطاقة الائتمان أو أي بطاقة بلاستيكية صلبة لفتح الباب، قم بإدخال البطاقة في الفجوة بين الباب والإطار واضغط بشكل قوي لدفع القفل إلى الداخل بينما تضغط اسحب البطاقة ببطء على طول الفجوة لإتاحة المساحة تساعد في سحب المفتاح.

الحصول على مفتاح احتياطي: إذا كان لديك مفتاح إحتياطي للمنزل، فهذا هو الحل الأسهل، قم بالحصول على المفتاح الاحتياطي وافتح الباب بواسطته.

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فتح الباب المغلق في حالة فقدان المفتاح

إذا كنت قد فقدت المفتاح وتحتاج إلى فتح باب المنزل، يمكنك محاولة الطرق التالية:

استخدام بطاقة الائتمان أو البطاقة البلاستيكية: قم بإدخال البطاقة بين الإطار والباب قرب المقبض واحكم الضغط بشكل طفيف. ابدأ في تحريك البطاقة لأعلى أو لأسفل أثناء محاولة دفع الباب للفتح.

استخدام قضيب معدني رفيع: يمكنك استخدام قضيب معدني رفيع مثل سلك التوصيل الكهربائي، قم بإدخال القضيب من خلال الفجوة بين الباب والإطار واحاول الوصول إلى قفل الباب وفكه أو تعديله.