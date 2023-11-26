معجزة ربانية.. وصفة أوصانا الرسول بتناولها وقت الحزن.. احرصوا عليها عند الشعور بالكرب.. طريقة تحضيرها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من منا لم يشعر يوما بالاكتئاب؟ بالطبع كلنا مر علينا هذا الشعور، وعندها نلجأ إلى استخدام العقاقير الطبية لمعالجة هذا الشعور، لكن بالطبع فإن الإفراط في استخدام تلك الأدوية أمر غاية في الخطورة، لذلك فإن اللجوء إلى الطب النبوي أمر هام جدا، وتكتسب «التلبينة» النبوية أهمية وفائدة كبيرة، إذ أوصى الرسول الكريم بالتداوي بها عند الأحداث الحزينة، وذلك لفضلها في تهدئة وتخفيف الحزن، وشفاء مختلف أعضاء الجسم، وشاع استخدامها كنبات عشبي، ونقدم لكم فوائدها فيما يلي.

أوصانا الرسول بتناولها وقت الحزن

تعتبر «التلبينة النبوية»، واحدة من أهم المشروبات الساخنة التي يفضل تناولها، وهي مصنوعة من الشعير المطحون ومن الممكن وضعها على مختلف الأطعمة، ويمكن إضافة التمر أو القرفة أو المكسرات لها، أو تناولها كما هي، ولها الكثير من الفوائد على الصحة، لتعزيز المناعة ومنها ما يلي:-

مهمة لعضلة القلب تحافظ على سلامة القلب، لما في التلبينة النبوية من خصائص مفيدة للجسم.

تقلل الكوليسترول الضار.

تساعد التلبينة النبوية على خفض ضغط الدم.

تٌعزز جهاز المناعة لأنها غنية بعنصر الزنك «ب».

تحافظ على سلامة الأسنان والعظام.

مساهمة التلبينة في زيادة مستويات الكوليسترول النافع في الدم.

مساهمة طحين الشعير في التقليل من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

يقوي جهاز المناعة.

يُحسن جودة النوم لتهدئته للأعصاب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي.

الحماية من الإصابة بتسوس الأسنان.

طريقة عمل التلبينة

أولا مقادير عمل التلبينة.

ثلاثة ملاعق كبيرة دقيق.

ثلاثة أكواب حليب جوز الهند.

ثلاثة ملاعق كبيرة عسل.

رشة فانيليا.

قرفة مطحونة.

حبهان.

مكسرات إذا وجدت.

طريقة أخرى لعمل التلبينة

– ضعي دقيق الشعير في إناء مع إضافة الحليب.

– حركيها جيدًا واخلطيها على نار درجة حرارتها متوسطة.

– ضيفي الفانيليا والقرفة على الخليط على النار.

– حركي الخليط لمدة 15 دقيقة.

– أضيفي العسل إلى الخليط وقليبه جيدًا.

– اسكبي التلبينة في أطباق صغيرة ويتم تزيينها بالمكسرات والحبهان والعسل حسب الرغبة.

– نصف كوب حبوب شعير كاملة.

– نصف كوب ماء.

طريقة عمل التلبينة كمشروب

– نصف كوب ماء.

– كوب شعير.

طريقة التحضير

تحميص الشعير على درجة حرارة متوسطة من 7 إلى 10 دقائق حتى يتحول إلى اللون الذهبي.

أضيفي الشعير إلى الماء وتسخينه على درجة حرارة مرتفعة حتى يبدأ الغليان.

بعد الغليان يُغطى لمدة 5 دقائق ثم تتم تصفيته وصبه.