انت فى كارثة حقيقية!!…احذر حسابك متراقب …4 علامات تشير إلى اختراق حساب الواتساب الخاص

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حيث يعتبر موقع واتساب من أهم المواقع الذي تستخدمه يوميا في الحياة واتساب هو تطبيق التواصل الاجتماعي والتي يتمكن جميع المستخدمين التواصل مع اصحابهم والاقراب بسهولة عبر الرسائل والاتصالات عبر الانترنت يعتبر واتساب من أشهر التطبيقات التي يستخدمها جميع الأشخاص في العالم العربي مع زيادة اختراق التكنولوجيا تهتم الكثير من الأشخاص بتأمين حساباتهم يتساءل الكثير من الأشخاص كيفية تأمين الواتساب سوف نتعرف خلال الفقرة التالية.

علامات تدل على احتمالية اختراق الواتساب

اذا لحظه تغيرات في معلوماتك الشخصية أو في الصورة الشخصية أو حالة الواتساب دون علمك

استلام رسائل عبر مصرح به إذا بدأت أن توصل لك رسائل عبر مصرح لها هذا يدل على اختراق حسابك

فقدان الوصول إلى حسابك أو تلقي رسائل بأن هناك محاولات الدخول إلى حسابك غير مصرح بها إلى حساب الواتساب الخاص بك

إذا لحظت تسجيل الدخول من أماكن غير معتادة هذا يدل على اختراق حسابك الشخصي من أماكن غير معتادة أو اجهزة غير معروفة

كيفية حماية حساب الواتساب

ويتساءل الكثير من الأشخاص عند زيادة معدلات اختراق الحسابات الشخصية تتساءل كيفية تأمين الحاسبات الشخصية سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة التالية :

يجب عليك أن تذهب إلى عداد الواتساب

اضغط على حساب

يجب عليك إدخال رمز سري وتأكيد من عدم نشر هذا الرمز

يمكنك تقديم بريد إلكتروني اختياري لاستعداد حسابك مرة اخري