[سم قاتل احذر منه .. نوع من أنواع المكسرات سيكون سبب بوفاتك إذا لم تبتعد عنه.. تعرف عليه قبل فوات الأوان]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحتوي المكسرات على العديد من العناصر والقيم الغذائية التي تساعد على بناء الجسم وامداده بالطاقة، وتساعد على تقوية الجهاز المناعي، وهذه الفوائد يقبل الكثير على تناول أنواع المكسرات، ولكن أثبتت بعض ظن الدراسات العلمية أن هناك بعض من أنواع المكسرات تتسبب في الإصابة ببعض الأمراض وتم تصنيفها تحت بند المكسرات القاتلة، وحذر الأطباء من تناولها.

أنواع المكسرات الضارة بصحة الإنسان

توجد بعض من أنواع المكسرات بكثرة ويتم تناولها من قبل الكثير من الأشخاص ويجهلون الأضرار التي تنتج عن تناولها والإسراف فيها، لذلك لابد من الحذر عن تناول هذه الأنواع، و يتساءل الكثير عن أنواع المكسرات الضارة التي تتسبب في إصابة الأشخاص ببعض الأمراض، ومن هذه الأنواع:

المكاديميا.

الصنوبر.

الفول السوداني.

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الأضرار الناتجة عن هذه الأنواع من المكسرات

أثبتت بعض الدراسات العلمية وجود بعض الأضرار التي قد تنتج عند تناول بعض أنواع المكسرات والتي تم تصنيفها بالمكسرات القاتلة وتتسبب في الإصابة بالأمراض عند تناولها حيث:

المكاديميا: يحتوي هذا النوع من المكسرات على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون والتي تتسبب في زيادة الوزن.

الصنوبر: يعتبر هذا النوع من المكسرات غير مفضل لدى الكثير بسبب مذاقه المر.

الفول السوداني: ويعتبر من المكسرات الشعبية المفضلة لدى الكثير ورغم ذلك فإنه يحتوي على بعض المواد التي تتسبب في الإصابة بسرطان الكبد، ويتسبب أيضًا في زيادة الوزن.

لذلك ينصح الأطباء بعدم تناول هذه الأنواع من المكسرات.