اعمل وضع الطيران.. ماذا يحدث مع هاتفك أثناء النوم؟.. مش هتبطل تعمله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثير منا لا يستطيع النوم إلا وهاتفه تحت وسادته، فالنوم إلى جانب الهواتف أصبح من أكثر الأمور الشائعة في عصرنا الحالي، خاصة بين فئة الشباب، حيث يكون الهاتف المحمول هو آخر شيء يتركه من يده قبل نومه، وأول شيء يفتح عينيه عليه في الصباح، وهل هل خطر لك يوماً ماذا يحدث مع هاتفك أثناء النوم؟

ماذا يحدث مع هاتفك أثناء النوم

من أكثر الأمور التي قد تسبب أضراراً لا حصر لها على صحة الإنسان، هي وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة أو إلى جانب الرأس أثناء النوم، فيتسبب هذا الفعل في تعرض الشخص للكوابيس وصعوبات النوم نظراً لما تنتجه الهواتف المحمولة من إشعاعات كهرومغناطيسية ضارة قد تتسبب في تعطيل الساعة البيولوجية للجسم ودورات النوم، فضلاً عن تأثيرها الضار على إيقاع القلب.

أهمية ضبط وضع الطيران أثناء النوم

من خلال ضبط هاتفك على وضع الطيران أثناء نومك تستطيع بذلك التقليل من الإشعاعات الضارة التي ينتجها الهاتف، حيث يقلل إيقاف الاتصالات الخلوية والبلوتوث والواي فاي أثناء وضع الطائرة من كمية الإشعاعات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهاتف.

ومن الأفضل إبقاء هاتفك بعيد عنك أثناء نومك، فيمكنك وضعه على مكتب أو طاولة إلى جوار السرير بمسافة معقولة، ويفضل بعض الأشخاص إبقاء الهاتف المحمول في غرفة أخرى بخلاف الغرفة التي ينامون فيها.

[خطورة النوم بجانب الموبايل]

وضع الطيران أثناء النوم

أضرار استعمال الهاتف قبل النوم

عندما تستخدم أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا قبل نومك، وخاصة الهاتف المحمول، فإنك بذلك لا تمنح جسمك وعقلك الوقت الكافي للاسترخاء، فانغماسك في اللعبة التي تلعبها على الهاتف، أو الأخبار التي تتابعها يجعل من الصعب عليك ترك الهاتف، وهو ما يؤثر بدوره على الساعة البيولوجية للجسم من خلال تأخير إنتاج مادة الميلاتونين قبل النوم، وهو ما يترتب عليه الشعور بالخمول عند الاستيقاظ وعدم الحصول على قسط كافي من الراحة.