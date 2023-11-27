دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توسيع خط القرصنة الحوثيون يوسعون سيطرتهم من باب المندب الى مضيق هرمز تفاصيل مثيرة!!,

يما تهدد مليشيات الحوثي بإغلاق باب المندب، توعدت إيرن، باستهداف السفن التي تمر عبر مضيق هرمز الخاضع لسيطرتها في حال رأت أنها تهدد الأمن القومي الإيراني. جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري الذي قال إن من حق إيران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز متى أرادت، في حال اعتبرتها تهديدًا لأمنها القومي. وقال ذو النوري في حوار مع موقع “ديده بان” الإيراني على سؤال حول أن بعض المسؤولين يطالبون بإغلاق مضيق هرمز على الرغم من أن الممرات المائية والمضائق تدار وفقا للقوانين الدولية: “إيران يمكنها أن توقف السفن متى تشاء وتفتشها وهذا من حقها”. وأضاف أن القوانين الدولية هي التي تحكم الممرات المائية ولا يمكن لأي دولة التصرف بشكل تعسفي، لافتا على سبيل المثال إلى أن مرور شحنة أسلحة عبر مضيق هرمز يعرض أمن إيران للخطر ويهدد شعبها، وحينها يمكن توقيفها وتفتيشها. وكانت مليشيات الحوثي، التابعة لإيران، نفذت عمليات وُصفت بالقرصنة، في البحر الأحمر، حيث استولت على سفينة يابانية مرتبطة بإسرائيل الأحد قبل الماضي. والأسبوع الماضي، هددت المليشيات عبر ما يسمى بقائد البحرية في مليشياتها، بأنها قد تغلق باب المندب، وستستهدف أي سفينة اسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل أو بإسرائيل بأي شكل من الأشكال.