متعي جوزك .. ضعي قرن فلفل وملعقة من الفازلين في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنه باقي حياتك .. جربيها حالا!!

عدن - كتب سعد محمود - يعرف الجميع مدي المسوؤليات التي تحملها النساء دائما ، وعلي الرغم من صعوبة ما يحملونه الا أنهم لا يضيعون الفرصة في الحصول علي قسط من الراحة ، هذا الوقت الذي يفضله الجميع للحصول علي بعض الراحة والاهتمام بأنفسهن ، فالكثير من النساء يبحثن دائما عن طرق تساعدهن في الحصول علي بشرة صافية ، ومن أهم المنتجات التي لا جدال عليها هو الفازلين ، ولكن ما كان عجيبا في بعض الوصفات هو وجود الفلفل الحار ، فما فائدته ؟؟ وماذا يفعل للبشرة ؟؟

الفلفل الحار و الفازلين لبشرة نضرة

الفلفل والفازلين مكونات طبيعية تماما خالية من أي مواد كيميائية، وكلاهما متوفرًا في كل منزل ولذلك بعد عمل العديد من التجارب عليه واثبات فاعلية قوية علي البشرة يجب معرفة الطريقة التالية :

المكونات:

فلفل حار.

زيت جوز الهند.

فازلين.

عصير ليمون حامض.

طريقة التحضير: