دوت الخليج - كتب احمد صلاح -فوائد مذهلة و جبارة لحرق 3 قطع من” لبان الذكر ” يوميا .. لو عرفتم السر ستنذهلون وتداومون على احراقه؟,

فوائد حرق 3 قطع من لبان الدكر يوميا في البيت ، اللبان الذكر فوائده لا تكون مقتصرة فقط على تناوله واستعماله عن طريق عمل مشروب طبيعي ولكن فوائده من الممكن أن نحصل عليها من خلال استعماله كمادة تعطيرية ومن خلال تصاعد أبخرته من الممكن تحقيق الاستفادة الكاملة منه ومن خلال ما يلي :

من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهمية حرقه ، مع التعرف على كيفية حرق اللبان الذكر فوائد حرق 3 قطع من لبان الدكر يوميا في البيت اللبان الذكر من الممكن تحقيق الاستفادة الكاملة منه وتتمثل تلك الفوائد في الآتي

يحسن برائحته العطرية من روائح المنزل ، ومختلف المواد العطرية المتواجدة فيه تنتشر في المكان بسرعة مما يعطي الإحساس بالراحة النفسية . يحسن من حالة الجهاز التنفسي .

يزيل شوائب الحويصلات الرئوية ويحسن من عمل الأهداب التنفسية المتواجدة بالرئتين . يزيل آثار الحساسية الصدرية ويقلل منها . يعمل على الإقلال من الإحساس بالصداع . يقاوم من خلالها الجسم بعض الفيروسات التي تتواجد بالهواء الجوي .

فوائد تناول لبان الذكر التناول لهذا المكون لا يحدث أي أضرار بل على العكس يصيب الإنسان بحالة من النشاط إذا ما تم تناوله بشكل يومي حيث أن اللبان الذكر من الممكن تناوله في صورة مشروب له العديد من الفوائد أهمها تحسين عملية الهضم للغذاء داخل المعدة ، وتحسين عمل الكبد ، والكلى كما أنه يضبط معدلات تدفق الدم .

.