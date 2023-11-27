مطلوبين بالإسم فورا .. بيان عاجل من الداخلية لهؤلاء المواطنين أصحاب بطاقات الرقم القومي هذه .. لو مروحتوش السجل المدني هتدفعو غرامة وهتتحبسو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في كل فترة توجه الحكومة تحذير هام لحاملي بطاقات الرقم القومي بسرعة التوجه للسجل المدني للعمل على إعادة تجديد البطاقة واتخاذها كل الإجراءات اللازمة بخصوص استخراج البطاقة، لمن لم يستخرجها من قبل لتجنب دفع غرامات مالية بمبالغ كبيرة أو فرض عقوبات اخرى قد تصل الى الحبس في هذا المقال نذكر لكم أبرز غرامات بطاقة الرقم القومي و الفئات المعفية من تلك الغرامات.

عقوبات البطاقات الشخصية

فرضت الحكومة المصرية بعض العقوبات على عدد من المواطنين الحاملين لبطاقات الرقم القومي، ومن أهم هذه العقوبات ما يلي:

مخالفة نص المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية يمكن ان يعرض المواطن إلى الحبس ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وتنص هذه المادة على عدم جواز استخدام المواطن أكثر من بطاقه شخصيه خاصه لو كانت البطاقة هذه تخص شخص آخر وهذا يعتبر تزوير في أوراق رسمية.

يمكن ان يفرض دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه على كل مواطن يتأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة بإتمام 15 سنة.

دائما ما يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حال فقدان البطاقه وعدم استخراج بدل فاقد بعد مرور 15 يوم من عمل محضر.

وكذلك تدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري في حال عدم تجديد بيانات البطاقة من الحاله الاجتماعيه وعنوان السكن.

يدفع كذلك غرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري وكل مواطن يتأخر عن تجديد بطاقه الرقم القومي بعد انتهائها

فئات معفاة من الغرامات

الحكومة أثناء وضعها لتلك الغرامات والعقوبات قد راعت بعض الفئات من المواطنين في مصر، بأنهم قد يكون غير قادرين على الذهاب للسجل المدني لذلك يتأخرون بعض الشيء عن تجديد البطاقه وهم المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.