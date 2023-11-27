«سبب حير الملايين».. هل تعلم لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله الإجابة لم تخطر على بال أحد!!.. ولا الجن الازرق يعرفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله؟ يعد هذا الاستفهام موضوعًا يشغل أفكار الكثيرين، ومن منظور حكمة الله في خلقه، نجد أن الخنزير قد خُلق ليكون مصدرًا للغذاء للحيوانات المفترسة، مثل الذئاب والأسود والنمور بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الخنزير دورًا فعّالًا في المحافظة على توازن النظام البيئي، حيث يقلل من عدد الحشرات والنباتات الضارة.

لماذا حرم الله أكل لحم الخنزير؟

يعود تحريم الله سبحانه وتعالى لاستهلاك لحم الخنزير إلى عدة عوامل متنوعة، منها:

الضرر الصحي: يتضمن لحم الخنزير العديد من البكتيريا الضارة، مثل البكتيريا القولونية، والتي يعتبر من المؤكد أنها تشكل خطرًا على صحة الإنسان، كما يمكن أن تتسبب هذه البكتيريا في الإصابة بأمراض مثل التسمم الغذائي، والتهاب الرئة، والتهاب السحايا.

النجاسة: يُعتبر الخنزير من بين أكثر الحيوانات نجاسة، حيث يتغذى على أي نوع من الطعام، بما في ذلك القمامة والحشرات.

ما هو وضع الأديان السماوية من الخنزير؟

موقف الأديان السماوية من الخنزير يتسم بالتشديد على حظر استهلاكه، وهذا ينطبق على الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية.

في الديانة اليهودية، يُحظر بشكل صريح استهلاك لحم الخنزير، ويأتي هذا التحريم في سفر اللاويين، حيث ينص النص الديني على أن “لا تأكلوا من لحم الخنزير لأنه نجس لكم”.

وفي الديانة المسيحية، يُشدد أيضًا على تحريم أكل لحم الخنزير، ويُذكر ذلك في العهد القديم بتكرار التنبيه على نجاسته.

أما في الديانة الإسلامية، يتم تنصيص على تحريم أكل لحم الخنزير في القرآن الكريم بشكل واضح، حيث يقول الله تعالى: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ”.