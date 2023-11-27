" مسموح للمتزوجين فقط بالدخول " .. ضعي " زيت الزيتون علي الموز " بتلك الطريقة في هذا المكان لو عمرك فوق ال 70 هترجعي شباب تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء بشكل يومي عن استخدام تلك الوصفات الطبيعية التي تساهم في العناية بالجمال وما يتصل به من تفاصيل دقيقة ، حيث أن الهدف دائما هو الوصول إلي أفضل شكل ممكن ومظهر جذاب ، وقد لوحظ مؤخرا ارتفاع اسعار مستحضرات التجميل بشكل كبير وهو الأمر الذي جعل العديد من النساء تنصرف عنها إلي الوصفات الطبيعية والتي لا تحتاج إلي الكثير من المال من أجل تحضيرها كما أنها تتضمن علي الكثير من الفوائد التي قد لا تتوفر في تلك المواد المصنعة وهو الأمر الذي سنوضحه بشكل جلي من خلال مقالنا.

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع الموز للشعر

نحضر ثمرتين من الموز

كمية من زيت الزيتون

– طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز للشعر

نحضر ثمرتين من الموز ثم في وعاء مناسب يتم تقطيعها قبل المل علي هرسها بواسطة شوكة بشكل جيد.

نضيف إليها بعد ذلك ما مقداره ثلاث ملاعق من زيت الزيتون الطبيعي الأصلي

ثم بعد ذلك نقوم بخلط المكونان معا حتي نحصل علي قوام لين وناعم يسهل فرده علي الشعر وحتي الجذور ،

يتم ترك ذلك الخليط علي الشعر لمدة ساعتين قبل أن يتم غسله وشطفه بالماء الفاتر مع الشامبو

يجب أن تستمري في استعمال تلك الوصفة كي تحصل علي النتائج المبهرة ، وتتخلصي تماما من مشاكل الشعر.