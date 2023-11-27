توفي زوجها فتزوجت إخوة وفي ليلة الزفاف أخبرها سرا جعلها تنهار تماما

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في إحدى الأيام، قرر أحد الشباب، الذي كان يتميز بأخلاقه الحميدة وسمعته الطيبة، التقدم إلى فتاة جميلة معروفة بحسن خلقها وجمالها كانت لحظة لقائهما خلال إحدى المناسبات العائلية، حيث أعجب بجمالها ورونقها، مما دفعه لاتخاذ قرار الخطوبة. بفضل الموافقة من الأهل، عاش الشابان فترة خطوبة سعيدة، وكانت الحياة تبدو مليئة بالسعادة.

لكن بعد بضعة أشهر من بداية حياتهما المشتركة، بدأت الشكوك تتسلل إلى قلب الزوجة. لاحظت تغيرًا في تصرفات زوجها، ولاحظته وهو يتحدث مع صديقتها بطريقة غريبة عندما بحثت، اكتشفت رقم هاتفها في هاتف زوجها. وفي يوم من الأيام، خرج زوجها من المنزل بعد اتصال هاتفي، وعندما خرجت هي خلفه، اكتشفته يلتقي بصديقته تأكدت شكوكها، وقالت في نفسها: “لقد ضبطته يخونني مع صديقتي”.

لكنها لم تعلم الحقيقة الكاملة عن علاقتهما. تسللت فكرة شريرة إلى عقلها، حيث قررت أن تلجأ إلى السم للتخلص من زوجها بعد تناوله للطعام الذي وضعت فيه السم، توفي الزوج على الفور انقضت فترة الحداد، وبعد مرور بعض الوقت، قرر الشقيق الأصغر الزواج، وقبلت الزوجة الجديدة الزواج بعد الضغوط الشديدة.

في ليلة الزفاف، كشف الزوج سراً مدهشاً كان يخفيه عنها اتضح أنه كان يخطط لإعداد حفلة كبيرة للاحتفال بعيد ميلادها، وكان قد حجز تذاكر سفر لقضاء أسبوع رومانسي خارج البلاد هنا صدمت الزوجة، حيث شعرت بالظلم والألم بسبب شكوكها وقررت الانتحار من الدور العاشر، قائلة: “قتلت الشخص الذي أحبني بصدق بسبب شكوكي وغيرتي الجنونية”.