وصفات جهنمية.. احصلي على بشره بيضاء وجسم مشرق باستخدام كريم النشا والبقدونس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البشرة الصحية والمتألقة حلمًا يسعى الكثيرون لتحقيقه، تعد البشرة من أهم العناصر التي تعكس صحة الإنسان وجماله الطبيعي ومع تقدم التكنولوجيا وزيادة الوعي بالعناية بالبشرة، أصبح الكثيرون يبحثون عن طرق فعّالة لتفتيح البشرة وفي هذا السياق، يأتي دور الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل آمن وفعّال، دون اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة في هذا النص، سنستعرض بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تجربتها في راحة منزلك لتحقيق بشرة أكثر إشراقًا وتألقًا.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة

مكونات:

2 ملعقة كبيرة من النشا

1/4 كوب من عصير الليمون

2 ملعقة صغيرة من عصير البقدونس الطازج

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز أو زيت جوز الهند

ماء (إذا كان الخليط كثيفًا جداً)

الطريقة:

في وعاء، اخلطي النشا مع عصير الليمون حتى تحصلي على خليط ناعم.

أضيفي عصير البقدونس وزيت اللوز أو زيت جوز الهند إلى الخليط، واستمري في التحريك.

إذا كان الخليط كثيفًا جدًا، أضيفي قليلاً من الماء لتخفيفه إلى القوام المناسب.

يُفضل غسل الوجه جيداً قبل وضع الخليط.

أسباب تغير لون البشرة

التعرض لأشعة الشمس: تعتبر أشعة الشمس من أبرز العوامل التي تؤثر على لون البشرة يمكن أن تسبب التعرض المفرط للشمس في زيادة إفراز الميلانين، وهو الصبغة التي تعطي البشرة لونها لذا، يُنصح بارتداء واقي الشمس وتجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة.

العوامل الوراثية: قد يكون لون البشرة مرتبطًا بالعوامل الوراثية، حيث يرث الفرد لون بشرته من الأجيال السابقة يمكن أن تكون بعض العائلات أكثر عرضة للبشرة الداكنة أو الفاتحة.

التقدم في العمر: مع تقدم الإنسان في العمر، يمكن أن تتغير خصائص البشرة، مما يؤدي إلى تغير في لونها تصبح البشرة أكثر عرضة لظهور التجاعيد وفقدان الإشراق، وهو ما يمكن أن يؤثر على مظهرها العام.