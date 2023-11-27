دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الطاسات والحلل المحروقة من أكثر المشاكل التي تزعج السيدات داخل المطبخ بشكل دائم، بسبب صعوبة إزالة البقع التي تنتج عن الحروق المتراكمة على الطاسات والمقالي والقدور، خاصة عندما يتم تركها فوق النار لفترات طويلة مما ينتج عن ذلك اتساخها بشكل كبير وصعوبة تنظيفها، ومع ذلك تتوفر في كل مطبخ بعض المواد الأساسية التي تستخدم في تنظيفها حيث يتم دمج هذه المواد لتشكل محلول فعال من خلاله يتم التخلص من الحروق المستعصية على أدوات المطبخ المختلفة.

[طريقة جهنمية.. تنظيف الطاسات والحلل المحروقة في أقل من دقيقة بكون سحري دون تعب أو مجهود]

تنظيف للطاسات والحلل المحروقة

أصبح الآن من الممكن التخلص على الحروق الموجودة على الأواني وتطهيرها باستخدام المحلول الذي يتضمن المكونات التالية:

كأس واحد من خل الطهي الأبيض.

كوب واحد من الماء.

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

أما طريقة التحضير فتتمثل في الخطوات التالية:

صب كمية مناسبة من الماء في الإناء أو المقلاة التي تحتوي على الأوساخ.

ثم إضافة الخل الأبيض.

وبعد ذلك يتم وضع على نار معتدلة ويتم تركها حتى تبدأ في الغليان.

وبعد ذلك يتم إضافة بيكربونات الصوديوم سنلاحظ ظهور فقاعات نتيجة للتفاعل.

تجنب ترك مسافة آمنة من الوعاء لأن درجة الغليان تكون قوية.

ثم يتم تفريغ الإناء وتنظيفه باستخدام سلك مواعين خشن، بهذا الشكل يتم إزالة كل البقع المحترقة والأوساخ.

[طريقة جهنمية.. تنظيف الطاسات والحلل المحروقة في أقل من دقيقة بكون سحري دون تعب أو مجهود]

حيل ذكية للتخلص من حروق الأواني

هناك بعض الحيل والأساليب التي تستخدم في إزالة البقع المحترقة المستعصية، ومن أهم هذه الأساليب استخدام الكاتشب حيث أن قليل من الناس من يعرف أن صلصة الطعام أو الكاتشب له قدرة عجيبة في إزالة الحروق من أوعية المطبخ، ويتم تطبيقه بسهولة كبيرة دون الحاجة إلى بذا جهد حيث يتم وضع كمية منه على الإناء وتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم فركه بالسلك الخشن.