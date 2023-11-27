صدموا الكل .. الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية .. مش هتصدق لما تعرف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الزواج من أهم الأمور التي يهتم لها الإنسان بشكل كبير خلال الفترة الخالية حيث أن عملية اختيار شريك للحياة تشعر معه بالأمان والرغبة في العيش معه أصبحت معقدة للغاية خاصة من جانب النساء اللاتي يرغبن في الشعور بالأمان والتقدير بشكل كافي من جانب الرجل قبل أن يقدموا على تلك الخطوة فتجد أن عقلية المرأة في الوظن العربي قد اصبحت أكثر انفتاحا على الثقافات الأخرى وهو ما شكل حاجز نفسي كبير لها سبب معه تردد كبير وتمرد على الزواج من أبناء البلد وهو الأمر الذي سنعمل على استعراضه من خلال ما يلي من سطور

– السعوديات يفضلن الزواج من المصريين

جدير بالذكر أن هناك بعض استطلاعات الرأي التي تم إجرائها من قبل بعض الأشخاص حيث أوضحت نساء السعودية أنهن يفضلن الزواج بدرجة أكبر من أبناء الجنسيات الأخرى ” الأجانب ” حيث أعربوا عن أن الجنسية المصرية تحظى بجاذبية كبيرة لديهن نظرا لأن الرجل المصري يمنحها التقدير والعطف الكافي الذي يجعلها تشعر معها بسعادة وكفاية .

في ذات السياق فقد عللت الكثير من فتيات السعودية هذا الاتجاه إلى أن التعامل مع الرجل السعودي يكون في غاية الصعوبة ولا يمتاز بالمرونة وهو الأمر الذي جعلهن يرغبن في خوض تجربة الزواج من شخص أجنبي من الوافدين إلى المملكة والذي يجد أن الزواج من سعودية يجعل إقامته هناك محصنة بدرجة ما ايضا .