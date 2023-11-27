تسببت في وفاة عائلة كاملة.. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذه الأنواع من الأسماك.. سم فاتل تسبب الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر السمك والماكولاته البحريه من الاكلات المفضه عند العديد من الاشخاص الكبار والاطفال لاحتوائه على العديد من القيم الغذائيه والعناصر التى يحتاجها جسم الانسان مثل الكالسيوم والفسفور والاوميجا ثرى لذلك ينصح الاطباء دائما بتناول كميات كبيره من الاسماء بانواعها المختلفه لانها تعمل على مد الجسم بالعناصر الغذائيه الى يحتاجها.يوجد العديد من انواع الاسماك وكل منهم له مذاقه الخاص كما انه يمكن عمله باكثر من طريقه مثل القلى والشوى ولكن ظهرت فى الاسواق فى الفتره الاخيره بعض الاسماك السامه اللتى تؤدى الى الوفاه فى الحال ويوجد الكثير لا عرف عنها شئ ويمكن ان يشتروها من الاسواق على انها صالحه للاكل لذلك تحذر وزاره الصحه من تناول هذه الاسماك للحفاظ على صحه العائله.

6 أنواع من الأسماك لا يُفضل تناولها أبدًا

يوجد في الأسواق العديد من أنواع الأسماك، ورغم أن الكثيرون يحبون تناول المأكولات البحرية، إلا أن هناك بعض الأنواع الخطرة التي يجب تجنبها بشكل كامل. إليك ستة من هذه الأنواع:أسماك البلامة:حتوي على سم في شوكها الظهر.

أسماك الأرنب المعروفة أيضًا باسم أسماك المنفاخ، وتشبه شكلها الأرنب.

أسماك العقرب:تحتوي على كمية كبيرة من السم في شوكها وجلدها.

أسماء دجاج البحر أو أسماك الأسد:يوجد السم في شوكها .

أسماك القط:تحتوي على سم في الزعانف الصدرية.

أسماك البقر:يوجد السم في ذيلها.

يرجى توخي الحذر وتجنب تناول هذه الأنواع لتجنب المخاطر الصحية المحتملة.