“إياكي تشتريه ولو ببلاش”.. تجنبي شراء “هذا النوع من الزيوت” المنتشرة في الأسواق حالياً… سم قاتل يدمر الصحة والجهاز المناعي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر زيت الطعام المستعمل هو من أكثر الأمور التي يجب ان تبعد عنها سيدة المنزل نظرا لأن لها العديد من المشاكل، فعندما يتم إعادة استخدامه مرة أخرى يمكن أن يسبب للإنسان مخاطر صحيه متنوعه، و يصيب الإنسان بأمراض خطيرة، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم أبرز أضرار زيت الطعام المستعمل تبيع السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

خطورة شراء زيت الطعام المستعمل واستخدامه

السرطان، وهذا لأن زيت الطعام المستعمل يحتوي على مركبات هيدروكربونية متعددة الحلقات وهي في الأساس مواد مسرطنة يمكن أن تؤدي إلى إصابة الإنسان بالسرطانات.

أمراض القلب والأوعية الدموية، وقد اتضح بناء على بعض الأبحاث أن إعادة استخدام زيت الطعام المستعمل في الطهي مرة أخرى من شأنه أن يؤدي إلى رفع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مشاكل الجهاز الهضمي، وهذا لأنه يحتوي على مركبات غير صحية تؤدي للشعور بالقيء والإسهال والغثيان والعديد من المشاكل في الجهاز الهضمي

التسمم، كون زيت الطعام المستعمل والمواد تدويره يتم اضافة مواد كيميائية فيه فإنه يمكن أن يكون مسمم ويدمر الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

مخاطر أخرى ناتجة عن تلوث الزيت

بالنسبة للمخاطر الأخرى الخاصة بزيت الطعام المستعمل فتكمن في أنه عندما يتم رمي في الصرف يمكن أن يؤدي إلى مشاكل بيئية على سبيل المثال انسداد الصرف وتلوث المياه الجوفية وانسداد أنابيب المياة