«جوزك هيتجنن عليكي ».. اخلط القرنفل مع الليمون وضعه ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك!! .. متجيش تقول معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتميز القرنفل، هذا النبات الذي يتسم بقيمة غذائية فائقة، بأنه مورد غني بمكونات غذائية متنوعة، مما يجعله محط اهتمام واسع في مجال الغذاء يتمتع القرنفل بقدرته الفريدة على تقديم مجموعة متنوعة من المغذيات القيمة، ويُستخدم بشكل شائع في وصفات العناية الطبيعية، سواء كان الهدف تحسين حالة البشرة أو تجميل الشعر يظهر القرنفل كخيار متعدد الاستخدامات وما يميز هذا النبات أيضًا هو إمكانية استخراج زيت القرنفل، الذي يُعتبر فعّالًا في تحقيق الفوائد المرتبطة به يحتوي القرنفل على تركيبة غنية من المكونات الغذائية، التي تعزز الصحة العامة للجسم أما بالنسبة لليمون، فيُعَدّ من بين فواكه الحمضيات الرئيسية التي تلعب دورًا بارزًا في الحياة اليومية الليمون ضروري بفضل خصائصه المتنوعة.

وصفة الليمون والقرنفل لصحة الشعر

المكونات:

2 ملاعق صغيرة من زيت القرنفل الطبيعي.

عصير نصف ليمونة طازجة.

كيفية تحضير وصفة الليمون والقرنفل:

قم بمزج زيت القرنفل مع عصير الليمون في وعاء صغير حتى يتحصل المزيج على تجانس.

يُفضل تسخين الزيت قليلاً لتعزيز تأثيره.

ضعي هذا المزيج بلطف على فروة رأسك، مع التركيز على مناطق الجذور.

قومي بتدليك فروة الرأس بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق لتعزيز امتصاص الزيت وتحفيز الدورة الدموية.

اتركي الخليط على فروة الرأس لمدة 30-45 دقيقة.

اشطفي شعرك جيدًا بالشامبو والماء الفاتر.