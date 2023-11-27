«وصفة بمليون دولار».. طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت بطعم زي المطاعم بالظبط .. ندمت اني مجربتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعَدّ البطاطس المقلية من بين الأطعمة المحبوبة على نطاق واسع، حيث يُفضّلها العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، سواءً في وجبة الفطور أو العشاء يتمتع الناس بتناولها بشكل خاص نظرًا لسهولة إعدادها، حيث يقومون بتحميرها في الزيت بطريقة بسيطة وسهلة ومع ذلك، يكمن وراء هذه العملية بعض الأسرار الكبيرة والتحذيرات من الآثار الضارة التي قد تترتب على تحمير البطاطس في الزيت.

وفي هذا السياق، نودّ أن نشير إلى طرق غير تقليدية لتحمير البطاطس دون استخدام أي كمية من الزيت، مما يجعل العملية آمنة وسهلة.

بعض الطرق للقلي في الزيت

القلي العميق: – يُعتبر القلي العميق أحد أساليب الطهي الشائعة التي تستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

– غالبًا ما يُفضله المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة كوسيلة سريعة واقتصادية لإعداد مجموعة متنوعة من الأطعمة.

الأطعمة المقلية: – تتضمن القائمة الشهيرة للأطعمة المقلية البطاطس المقلية.

– على الرغم من لذتها، إلا أنه يجب أخذ الحيطة نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والدهون المشبعة، مما يجعل تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يكون له آثار سلبية على الصحة.

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بعض الطرق لقلي البطاطس

تحمير البطاطس في الفرن: – تُعَدّ هذه الطريقة من بين الأكثر انتشاراً، حيث يتم قطع البطاطس إلى شرائح أو أصابع ووضعها في صينية خبز مبطنة بورق زبدة.

– يتم تسخينها في درجة حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 30 و 40 دقيقة، مما يجعلها تحصل على لون ذهبي وقوام مقرمش.

طهي البطاطس في المقلاة الهوائية: – تُعَدّ المقلاة الهوائية وسيلة فعالة للطهي باستخدام حرارة عالية دون الحاجة إلى إضافة زيت.

– يتم قطع البطاطس إلى شرائح أو أصابع ووضعها في المقلاة الهوائية، حيث يتم شواؤها عند درجة حرارة تصل إلى 200 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 20 و 30 دقيقة، مما يمنحها طعمًا رائعًا بدون الحاجة إلى زيت إضافي.