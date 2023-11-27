دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “اللغز الذي حير جميع مدرسي اللغة العربية”.. هل تعرف ما هو جمع كلمة {إنسان} في اللغة العربية؟، هل تعرف ما هو جمع كلمة انسان في اللغة العربية حيث أنه يوجد في اللغة العربية الكثير من الكلمات التي يصعب جمعها ولذلك يقوم طلاب الثانوية العامة بالبحث عن الأسئلة التي تكون قد تم ذكرها في امتحانات السنين الماضية لكي يستطيعوا التعرف على طريقة الإجابة عليها ومن أهم الاسئلة التي تم ذكرها في امتحانات السنين السابقة هو جمع كلمة انسان.

ما هو جمع كلمة انسان

[“اللغز الذي حير جميع مدرسي اللغة العربية”.. هل تعرف ما هو جمع كلمة {إنسان} في اللغة العربية؟]

“اللغز الذي حير جميع مدرسي اللغة العربية”.. هل تعرف ما هو جمع كلمة {إنسان} في اللغة العربية؟

يعتبر سؤال جمع بعض الكلمات هو من أهم الأسئلة التي يجب أن يهتم بها طلبة الثانوية العامة بالإضافة إلى أن المدرسين يقوموا بتشجيع الطلاب على حل هذه الاسئلة والتدريب عليها وقد قام أستاذ اللغة العربية في كلية الآداب جامعة بني سويف الدكتور جودة مبروك بالإجابة على هذا السؤال بطريقة صحيحة وهي أناس واناسي كما أنه أضاف أن أصل جمع هذه الكلمة هو أناسين على وزن فعاليل ولكن لا يتم استخدام هذا الجمع في اللغة العربية وبدلا عنه يستعمل أناس وأناسي.

نصائح للثانوية العامة للحصول على درجات مرتفعة

هناك بعض النصائح التي يحب أن يقوم طلاب الثانوية باتباعها للحصول علي درجات مرتفعة و منها:

القيام بحل الامتحانات التجريبية التي تقوم وزارة التربية والتعليم الفني بتنزيلها.

أن يقوم الطالب بحل جميع امتحانات السنين السابقة بشكل مستمر مع معرفة جميع صفات امتحان اللغة العربية.

أن يقوم الطالب بمذاكرة كل دروسه بشكل جيد مع الانتباه الى الاسئلة التي وردت في امتحانات السنين الماضية.