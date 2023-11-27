دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد أي بيت خلال هذه الفترة يخلو من الراوتر أو باقات الانترنت، حيث أنه يكون موجود بصورة رئيسية من أجل أن يتم تفعيل خدمة تشغيل الواي فاي، ومن النادر جدا في هذا الوقت أن تجد منزل لا يحتوي على انترنت، ولكي يتم تركيب جهاز الراوتر والواي فاي في المنزل يجب أن يكون لديك خط أرضي فعال مع شركة المصرية للاتصالات، ولهذا السبب قامت شركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن بعض من العروض الرائعة جدا لكل فرد يريد في تركيب جهاز الراوتر، وأيضا إدخال الواي فاي في بيته وهذا العرض سكون بمناسبة عروض الجمعة البيضاء في شركة المصرية للاتصالات.

معلومات عن العرض

هذا العرض يكون متاح لكافة عملاء الخط الأرضي الجدد، حيث أنه تم وضع قيمة خصم تصل ل 50% على كل مصاريف خدمة التركيب، وأيضا خصم على قيمة سعر اشتراك الباقة بما يصل ل 35 جنيه لمدة حوالي 3 شهور حتى تصبح ب 25 جنيهاً فقط بدلاً من مبلغ 35 جنيه، وهذا يكون العرض مسموح فقط للعملاء المتعاقدين الجدد على نظام خط أرضي في حالة الاشتراك على الباقة أثناء فترة العرض.

[" اوعوا يفوتكم العرض الجبار ده".. خبر سار جدا لجميع المواطنين من "المصرية للاتصالات" تقدم خصومات جديدة لكل من يريد التقديم على شراء خط أرضي!!]

ما هي شروط العرض؟

حساب هذه الضرائب يحدث على قيمة سعر الاشتراك قبل أن تضاف نسبة التخفيض.

كما أن التخفيض يتم على هذه الباقة من وقت الاشتراك ولمدة حوالي 3 أشهر.

وفي حالة قمت بأخذ نسبة التخفيض على قيمة مصاريف خدمة التركيب وتم تغييرها إلى باقة بسعر قليل قبل يوم الثلاثاء ويتم زيادة سعر الباقة.

كما أنه يتم تزويد حسابك بقيمة 50 جنيها.

وبعد أن تنتهي من مدة العرض سوف يتم محاسبتك بصورة تلقائية على السعر الأصلي لهذه الباقة.

كما أن مدة هذا العرض تبدأ من 25 في هذا الشهر الجاري وتنتهي في يوم 31 شهر ديسمبر.