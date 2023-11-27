دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتعرض العديد من الأشخاص إلى تلف الرسيفر الخاص به، وذلك لعدة أسباب مختلفة منها أنها يمكن أن يكون انتهي عمرة الافتراضي أو لأي شيء أخر، وفي هذه الحالة يقوم الشخص بالتخلص من الرسيفر القديم دون التفكير في الطريقة التي يمكن من خلالها الاستفادة منه، فيوجد في الرسيفر قطعه مهمه يمكن بيعها بسعر ثمين، ولكن لا أحد يدرك قيمتها سنتعرف عليها في السطور التالية.

ما هي أهمية الرسيفر القديم

يتساءل العديد من الأشخاص هل الرسيفر القديم الموجود في المنزل له أهمية، والإجابة نعم فهناك العديد من الأجزاء المهمة الموجودة في الرسيفر من الداخل يمكنك الاستفادة منها، كما يمكن استغلالها بعدة طرق لا يعرف أهميتها الشخص، ولذا يجب الحرص على التعرف على القطع ففي البداية نتحدث عن الجزء الخاص بالتيار الكهربائي، فيمكن استغلال هذا الجزء بشكل كبير، حيث أنه يصل الفولت الخاص به من 220 فولت إلى 3 فولت ويعتبر قوة جبارة في استغلالها، كما أنها تعتبر من أهم القطع الموجودة داخل الرسيفر ويمكن الاستفادة منها في عملية الشحن.

[“كنز فى منزلك يمكن بيعه بسعر ثمين” .. ما هي القطعة الأغلى في الرسيفر الموجود لديك؟ هتتصدم لما تعرف هي أي!!]

كيفية الاستفادة من الأجزاء الداخلية في الرسيفر

يمكنك الاستفادة من جميع الأجزاء الموجودة في الرسيفر من الداخل بشكل كبير، حيث أن الجزء الخاص بالفولت الكهربائي يمكن استخدامها في العمل على زيادة معدل الانترنت في المنزل لديك، فيمكنك تقوية الشبكة الخاصة بك من خلال هذا الجهاز، كما يمكن استغلالها في أجهزة الكمبيوتر والكثير من الأشياء الأخرى.