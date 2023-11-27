سعودية رفضت الدخول للرجل المصعد معها ولكنها اصر على الدخول المفاجأة.. ماذا حدث بينهم في المصعد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كانت هناك أحد السيدات السعوديات المحجبه تنتظر عن مصعد في أحد المباني في مدينة الرياض حتى وصل رجل إلى المصعد واراد ان يدخل ولكنها رفضت وطلبت منه أن ينتظر حتى تغادر هي المصعد ولكن الرجل أصر على دخول المصعد والركوب معها ووضع يده على الباب لكي يمنعها من الاغلاق ويدخل معها المصعد ولكن السيدة قد تضايقت للغاية وعبرت عن سيئها وقالت له إنك قليل الأدب وغير محترم وبعد ذلك تطورت الأحداث بينهما وانتشرت القصه بشكل كبير لتصبح من القصص الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وسوف نستكمل لكم خلال هذا المقال.

سعودية ترفض دخول رجل المصعد معها ولكنه اصر على الدخول

بعد أن رفضت السيدة السعودية دخول الرجل المصعد وهو ما زال مصرا على موقفه وقال إن المصعد غير مخصص للسيدات فقط، وبعد ذلك ساده صمت طويل بين الرجل والمرأة وتم صعود الرجل في المصعد، وكان هناك هدوء وسقوط كامل من الطرفين حتى أن وصل المصعد الى الطبقة التي كانت ترغب السيدة في النزول اليه وبعدها نزلت وغادره المصعد وصل الرجل صعوده إلى المطبخ الذي يستهدفه.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على السيدة السعودية

آثار على الفيديو بين الرجل والمرأة على ركوب المصعد جدل واسع على جميع مواقع السوشيال ميديا فإن البعض انتقد سلوك الرجل واعتبره تصرف غير مهذب وغير محترم خاصه انه خما بتصوير سيدة لا يعرفها ومع مرور الوقت الجميع اتضح انها الفيديو مجرد تمثيل وأن الرجل والسيدة زوجان ولكنهم يرغبون في إثارة الجدل للحصول على مشاهدات.