"دلعي جوزك وابهريه"...."ضعي الفازلين مع الخيار"واتفرجي علي النتيجة الجبارة هتتصدمي مش هتصدقي اللي هيحصل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع تقدم السن يظهر بعض علامات والتجاعيد علي الوجه تسبب الكثير من الإزعاج لدي النساء، فتبحث عن الكثير من الوصفات والخلطات التي تعالج مشاكل البشرة المختلفة، فتلجأ إلي شراء الكثير من المنتجات الكيميائية لكن تؤثر علي صحة البشرة بالسلب، فتعتبر الوصفات الطبيعية من افضل الوصفات والخلطات التي لها دور فعال في علاج علامات تقدم السن والتجاعيد، ومن هذه الوصفات الطبيعية استخدام الفازلين مع الخيار، حيث يستخدم الفازلين منذ القدم في علاج الكثير من مشاكل البشرة المختلفة لأنه يحتوي علي مواد طبيعية تعالج مشاكل البشرة، والخيار أيضاً يحتوي علي مضادات اكسدة تحمي البشرة، لذلك من خلال هذا المقال سوف نوضح إليكم طريقة تحضير وصفة الفازلين مع الخيار.

ما هي مكونات تحضير خلطة السحرية لشد تجاعيد التجاعيد

لعمل هذه الوصفة السحرية لشد التجاعيد والتقليل من علامات التقدم المزعجة، نحتاج إلي مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت وهي عبارة عن:

كمية من الفازلين.

ثمرتين خيار.

طبق عميق.

معلقة زيت جوز الهند.

معلقة صغيرة من اللوز الحلو.

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طريقة تحضير الوصفة السحرية من الفازلين والخيار

نحضر طبق عميق ونضع كمية من الفازلين علي حمام بخار.

نقوم ببشر الخيار ونضعه علي الفازلين بعد أن يذوب.

ونضيف معلقة زيت اللوز الحلو ومعلقة جوز الهند.

ونقلب جميع المكونات جيداً مع بعضها البعض حتي تتجانس تماماً.

نضع الخليط علي البشرة ونقوم بفرده جيداً ونقوم بتكرار الوصفة يومياً.