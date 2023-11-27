طريقة جهنمية مش هتخطر على بالك.. ازاي تعمل شات سري في الوتساب ما حدش يقدر يوصله لو الجن الازرق.. هتتكلم وانت في امان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الواتس اب من أحد التطبيقات المنتشرة في جميع دول العالم ويستخدمها ومختلف الجنسيات من مختلف الأعمار حيث انه سهل الاستخدام المفضل عند عدد كبير من الأفراد ويقدم دائما العديد من المميزات عن طريق التحديث والتطوير المستمر واضافة ابتكارات للاصدارات الحديثة التي تجعل تطبيق الواتساب اكثر متعه فيها لاستخدام، كما أنه يوفر قدر كبير من الخصوصية والأمان لحفظ مكالماتك ورسائلك مع الاخرين لذلك يقدم لك ميزة جديدة من خلال عمل دردشة سرية مقفلة تتيح لك تجربة رائعة في التحدث مع أي شخص ترغب به فى سرية كاملة وسوف نتعرف على كيفية تفعيل هذه الميزة الجديدة.

كيف تعمل ميزة رمز السري في الوتساب

من خلال الميزة التي أضافها على الوتساب اليه جديدا وهي محادثه سريه بينك وبين اي شخص تعرف باسم الدردشة المقفلة حيث يجب عليك الدخول الى الوتساب ثم الدخول الى قائمه الدردشه ويمكن ان تقوم بادخال الرقم السري في شريط البحث وبذلك فان الواتساب يوفر لك قائمة مقفله يمكن الوصول إليها من إعدادات الخصوصية واذا نسيت رمز الدخول فإنه سوف يوضح لك بعض القرارات الأخرى لتعزيز الخصوصيه والامان وحماية المعلومات وفي حالة الفقدان في هذه الدردشة يمكن استرجاعها مره اخرى.

مميزات في الوتساب

من اهم المميزات في الوتساب انه سريع الارسال في المكالمات والرسائل وكذلك جميع المستندات كما أن التطبيق يعمل بجودة عالية عالية ويوفر لك الكثير من التطويرات والتحديثات لمواكبة التكنولوجيا.