"حركة جهنمية" مش هتخطر على بال العفريت.. ست عجوزه بتحط «قالب طوب» تحت السرير.. اعملها ومش هتشوف برد تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يعاني العديد منها لذلك التي تؤدي الى تخلصهم من البرد ولكن هناك حيلة قديمة وفي نفس الوقت غريبه غير متعارف عليها ولكن كانت قديما معروفة لتخليصهم من البرد والرطوبة في فصل الشتاء فهي حلى بدائيه ولكنها ما زالت تستخدم حتى الآن فهناك سيدة عجوز تنصح بوضع قالب ثوب أحمر تحت السرير بطريقه معينه وسوف تتخلص من الرطوبة والبرد القارس في الشتاء وسوف نعرض هذه الحيلة وكيفية تنفيذها بالتفاصيل خلال هذا المقال.

استخدام قالب طوب أحمر تحت السرير

يعاني العديد من الأشخاص وارتفاع نسبة الرطوبة خاصة في فصل الشتاء وتؤثر على الجدران بشكل كبير وكذلك يؤثر على الأرضيات وتحت السرير حيث لا يمكن التخزين أي شيء نتيجة لارتفاع الرطوبة ولكن هناك حيلة ذكية يمكن أن تخلصك من الرطوبة بشكل نهائي وهي حيلة قديمة غير مكلفة لكنها ذكية فهناك سيدة كانت تقوم باحضار قالب طوب أحمر وتضع به ورق الالومنيوم في الفتحات ثم نضع مقدار من الملح الابيض وتضع القلب تحت السرير فإن المكونات جميعها تستطيع امتصاص الرطوبه وتخلصت منها نهائيا وبالتالي تخلصت من الرطوبة بحيره سهلة وذكية وغير مكلفه.

طريقة للتخلص من رائحة البطاطين المخزنة

إذا كنت تعاني من رائحه البطاطين نتيجه لتخ وتخزينها لفترات طويلة على مدار فصل الصيف كامل فان ذلك يؤدي إلى رائحة غير مرغوب بها يمكن ان تتخلص منها بدون ان تلجا الى غسل البطانية وتحتاج الى المزيد من الوقت والمجهود حيث انك تضع عود من البخور لمده 24 ساعه في البطانيه ثم تقوم باستخدامها وسوف تتخلص من جميع الروائح.