متشيلش هم قطع النور تاني اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء في البيت بخطوات سهلة وبسيطة جداً .. ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الوقت الحالي يعاني الجميع من مشكلة تكرار انقطاع الكهرباء وهي مشكلة عامة وتؤدي إلى حدوث بعض المشكلات الكبيرة التي قد تسبب خسائر ضخمة لبعض الأعمال، حيث أن بعض الأعمال تتوقف بسبب فقدان الإتصال بشبكة الإنترنت حيث لم معظم الأعمال تعتمد على شبكة الواي فاي بدلاً من الباقات الخاصة بالهواتف المحمولة، وفي الزمن الحالي أصبح الإنترنت هو الوسيلة الأهم لقضاء الأعمال في معظم الأعمال إن لم تكن جميعها سواء كانت الدراسة أو التسويق أو التواصل وغير ذلك كثير وفي السطور القادمة سنوضح لكن بعض الطرق التي يمكن للكثير الإستفادة منها والتي سوف تساعدهم على تشغيل الراوتر بدون الحاجة إلى الكهرباء بشكل مستمر.

طرق تشغيل الراوتر بدون كهرباء

من المعلوم للجميع أن الراوتر لا بد له من وجود تيار كهربائي حتى يعمل وبالتالي عند انقطاع الكهرباء يتعطل الجميع عن القيام بأعمالهم وينتظرون حتى تأتي الكهرباء مرة أخرى وهناك بعض الطرق التي يمكن بواسطتها تشغيل الراوتر بدون الحاجة إلى الكهرباء ومنها:

1- استخدام جهاز MiFi: وهو من الأجهزة التي تستغل نقاط الإتصال الموجودة بالهواتف المحمولة لتوفر لك اتصال بشبكة الإنترنت بواسطة إنشاء شبكة إتصال لاسلكية صغيرة يمكنك أن تحملها إلى أي مكان تريد والغنى عليه بنفس سرعة الإنترنت الطبيعية، ويتميز هذا الجهاز بأنه يمكن استخدامه لفترة طويلة دون الحاجة إلى توصيله بمصدر كهربائي كل مرة.

2- استخدام بطارية خارجية: يمكنك إستخدام بطارية خارجية كبديل لتشغيل الراوتر عند انقطاع التيار الكهربائي وذلك عن طريق توصيل كابل USB بين الراوتر والبطارية الخارجية وتشغيلها حيث سيعمل الراوتر دون الحاجة إلى مصدر كهربائي حتى نفاذها والتشغيل مرة أخرى.

3- الاستعانة بوحدة UPS: وهي وحدة تعمل كمنظم للطاقة غير المنقطعة والتي تعتبر وسيلة. لتشغيل الراوتر دون انقطاع التيار الكهربائي ويمكن توصيل كابل LAN بين الراوتر ووحدة UPS وتشغيل الوحدة وسوف تجد ام الراوتر يعمل بكفاءة حتى تنفذ البطارية وبالتالي تحتاج إلى الشحن مرة أخرى.

4- استخدام الباور بانك: عن طريق إستخدام الباور بانك يمكنك أن تحصل على راوتر يعمل عند انقطاع التيار الكهربائي وذلك بواسطة توصل كابل USP بين الراوتر والباور بانك وتشغيله وسيعمل الراوتر لفترة طويلة دون الحاجة إلى مصدر الكهرباء الأساسي وعند نفاذ الراوتر يمكنك الشحن والاحتفاظ به واستخدامه عند اللزوم.