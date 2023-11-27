[هتبقى مقرمشة من غير ولا نقطة زيت .. طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة بطعم احلى من المطاعم .. إزاي مجربتهاش من زمان!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس المقلية من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، حيث تعتبر من أكثر الأطعمة الموجودة في جميع دول العالم والتي يتم طهيها بطرق مختلفة، كما تستعمل في وجبة الفطور أو الغذاء أو العشاء ومن أكثر الطرق الشائعة لطهيها هي عن طريق وضعها في الزيت وقليها، ولكن مع ارتفاع أسعار زجاجات الزيت بدأت العديد من الأمهات البحث عن طرق أخرى لطهي البطاطس، كما أن قلي البطاطس في الزيت قد يسبب أضراراً عديدة لجسم الإنسان والتي تظهر مع مرور الزمن.

قلي البطاطس في الزيت

هناك بعض الطرق التي يتم استخدامها عند قلي البطاطس في الزيت ومنها

القلي العميق: تعد من أكثر الطرق الشائعة المنتشرة في جميع دول العالم والتي يفضلها المطاعم وجميع محلات الوجبات السريعة.

الأطعمة المقلية: تعد البطاطس في مقدمة الأطعمة المقلية فعلى الرغم من أن هذه الطريقة تتميز بالمذاق المتميز الخاص إلا أنها تحتوي على العديد من السعرات الحرارية التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان.

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قلي البطاطس بدون زيت

كما ذكرنا أن هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لقلي البطاطس دون استخدام الزيت ومنها ما يلي:

تحمير البطاطس في الفرن: وذلك من خلال تقطيع البطاطس إلى شرائح ووضعها في صينية بها ورق الزبدة ثم إدخالها الفرن لمدة من 30 حتى 40 دقيقة وتركها حتى تأخذ اللون الذهبي المقرمش.

استعمال المقلاة الهوائية: تستخدم المقلاة في طهي البطاطس دون الحاجة إلى وضع الزيت.