ضاع عمرنا واحنا منعرفهاش .. تشغيل الراوتر بدون كهرباء بطريقة مش هتخطر على بالك .. هتشغل النت حتى لو النور قاطع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - واجه الكثير منا في الفترة الماضية انقطاع متكرر للتيار الكهربائي ، وسبب هذا أزمة كبيرة لكل مستخدمي الانترنت المنزلي ، حيث انه لا يمكن تشغيل جهاز الراوتر الاب عد عودة التيار الكهربائي ، ولكن ما خفي عنهم هو وجود بعض الطرق التي تتيح لك استمرار استخدام جهاز الراوتر للاستمتاع بخدمة الإنترنت حتى في حالات انقطاع التيار الكهربائي، تعتبر هذه الطريقة مفيدة للعديد من مستخدمي الإنترنت الذين يواجهون صعوبة في الاتصال بالشبكة عندما ينقطع التيار الكهربائي، هذا الحل يساعد في الحفاظ على الاتصال بالشبكة واستمرارية الخدمة دون الاعتماد على مصدر الطاقة الرئيسي.

طرق تشغيل الراوتر بدون كهرباء

يمكن تشغيل الراوتر دون الحاجة للكهرباء باستخدام أدوات مثل جهاز MiFi الذي يعتمد على شبكة الهواتف المحمولة، أو باستخدام الباور بانك لتوفير طاقة إضافية، أو حتى عبر استخدام وحدة UPS التي تضمن استمرارية تشغيل الراوتر في حال انقطاع التيار الكهربائي.

استخدام جهاز MiFi

إحدى الطرق لتشغيل الراوتر بدون الحاجة للكهرباء هي استخدام جهاز MiFi، حيث يقوم هذا الجهاز بتوفير نقطة اتصال لاسلكية يمكن الاعتماد عليها من خلال شبكة الهواتف المحمولة لتوفير خدمة الإنترنت، يُمكن شحن الجهاز وحمله بسهولة، مما يتيح للأفراد الاستمتاع بالاتصال بالإنترنت دون الحاجة لتوصيله بمصدر كهربائي.

استخدام الباور بانك

الباور بانك هو حلّ فعّال لتشغيل الراوتر عند انقطاع التيار الكهربائي، بكل بساطة يُمكن توصيل الباور بانك بالراوتر عبر كابل USB، مما يضمن استمرار عمل الراوتر بلا انقطاع حتى ينفد الشحن المخزّن في الباور بانك، هذه الطريقة توفر لك الاتصال بالإنترنت دون توفّر الطاقة الكهربائية، ممّا يجعلها حلاً مثالياً خلال فترات انقطاع التيار.

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استخدام وحدة UPS

تُعتبر وحدة UPS (مزود الطاقة غير المُنقطعة) خيار ممتاز لضمان استمرارية تشغيل الراوتر دون انقطاع حتى في حالات انقطاع التيار الكهربائي، يمكن توصيل الراوتر بوحدة UPS عبر كابل LAN وتشغيل وحدة UPS، حيث توفر هذه الوحدة إمدادًا بالطاقة مؤقتًا للراوتر، مما يضمن استمرارية تشغيل الراوتر بدون انقطاع، مما يساهم في الحفاظ على اتصالك بالإنترنت في حالات انقطاع التيار الكهربائي.