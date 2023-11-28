دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حتى وقتنا الحالي مازال هناك العديد من الاختلافات في شتئ أمور الحياة والتي تم توضيحها من قبل الدين الإسلامي منذ مئات السنوات وكما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم – عن شرب الماء بعد الجماع مباشرة وهذا لما له من مخاطر وخيمة، ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال.

تحذير الرسول (ص) من شرب الماء بعد الجماع مباشرة

[المخاطر وخيمة..لماذا نهى الرسول (ص) وحذر المسلمين من شرب الماء بعد الجماع مباشرة]

هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن إجابة هذا السؤال ولماذا نهى رسولنا الكريم عن شرب الماء بعد الجماع وهذا لما يتسبب فيه من خطورة على صحة الجسم ومن هذه الثأثيرات التالي:

أولا- يؤثر على صحة عضلة القلب وهذا ما تم أثبته في وقتنا الحالي أنه لا يمكن شرب الماء مباشرة بعد بذل جهد كبير مثل الرياضة أو غيرها.

ثانيا- يكون الجسم في حالة تعطش بنسبة عالية في ذلك الوقت وبالتالي شرابها مباشرة يؤثر على صحة أنسجة الجسم.

فوائد شرب الماء قبل العلاقة الزوجية

أولا- يعمل على إمداد الجسم بالنشاط وخاصة النشاط الجنسي والتخلص من الإرهاق.

ثانيا- شرب الماء مباشرة قبل الجماع يساعد في الحفاظ على نضارة ونعومة البشرة مما يزيد من الثقة بالنفس أثناء الجماع وزيادة الاستجابة بين الطرفين.

ثالثا- زيادة رطوبة الجسم وخاصة للنساء في ترطيب المنطقة الحساسة، حيث هناك الكثير من النساء يعانون من جفاف هذه المنطقة.

رابعا- تقوية عضلات الجسم وخاصة للرجال.