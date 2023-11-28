(يابخت اللي جربها).. اغسلي البطاطين بدون مجهود وبدون استخدام بانيو ولا مغسلة والنتيجة مبهرة!!.. وفري لجوزك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني العديد من ربات المنازل من تحديات في تنظيف البطانيات والألحف والمفارش الثقيلة خلال فصل الشتاء، يزيد حجم هذه الملابس الثقيلة عند الغسيل وتكون غير مناسبة للغسالة، وليس لدى الكثيرون بانيو كبير لغسلها فيه، بعض الأشخاص يقومون بغسل هذه الملابس في البانيو، في حين يلجأ البعض الآخر إلى المغسلة، ولكن يتسبب ذلك في تكاليف مالية إضافية، لذا، نقدم طرقًا سهلة واقتصادية لغسل البطانيات دون الحاجة إلى استخدام البانيو.

طريقة سهلة وسريعة لغسل البطاطين

نقوم بتنظيف البطانيات بعناية للتخلص من الأتربة، حيث يُفضل استخدام المكنسة الكهربائية لشفط كل الأتربة، بعد ذلك، نقوم بتنظيف سور البلكونة جيدًا، ثم نفرد البطانية فوقه، نتركها لفترة قصيرة تحت أشعة الشمس لتسهيل عملية التنظيف.

للبداية، نقوم بتحضير إناء يحتوي على ماء ومسحوق غسيل سائل، مع تفضيل استخدام مسحوق ذي روائح مستمرة، بالإضافة إلى كمية صغيرة من كلور الألوان ومعطر الملابس، نخلط هذه المكونات جيدًا، ثم نستخدم فرشاة الملابس لفرك البطانية.

ونتأكد من وضعها على السور لضمان فعالية عملية التنظيف، بعد ذلك، نترك البطانية لمدة يوم كامل تحت أشعة الشمس للتأكد من جفافها تمامًا، وقبل استخدامها، نقوم برشها بخاخ خفيف يحتوي على ماء مع معطر للحصول على رائحة منعشة.

طرق للحفاظ على نظافة البطاطين لأطول فترة

يوجد هناك طرق للحفاظ على نظافة البطاطين والألحفة لأطول فترة ممكنة حتى لا تتراكم عليها كثير من الأوساخ ونلجأ لغسلها أثناء استخدامها وهي أن نقوم بتنظيف البطاطين بشكل يومي ووضعها في مكان مشمس للتخلص من الأتربة وتهويتها يمكن استخدام المكنسة الكهربائية لشفط الأتربة الموجودة بها من الوقت للآخر فهناك اتربه غير مرئية يجب تناول الأطعمة بعيدا عن المفروشات.