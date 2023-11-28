«صدمة كبيرة».. الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية ..هتتصدم لما تعرف الجنسية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهدت المجتمع السعودي تطورات اجتماعية ملحوظة في مجال زواج النساء السعوديات، لاحظنا ازدياد اهتمامهن المتزايد بالارتباط بأشخاص من جنسيات مختلفة، مبتعدات عن التقليد السائد الذي يفرض الزواج من رجل سعودي، يلاحظ بشكل ملفت أن هناك زيادة في عدد النساء السعوديات اللواتي يُظهرن تفضيلًا للزواج من رجال مصريين، حيث يعتبرنهم من بين الجنسيات التي يرونها مناسبة للارتباط الزوجي.

الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية

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تُفضل الفتيات السعوديات الزواج من أبناء جنسية عربية معينة، وترتبط هذه الاتجاهات بعدة أسباب وجدت تأكيدًا في الدراسات والتقارير، يظهر أن الرجل الأجنبي، سواء كان مصريًا أو من جنسية أخرى، يتفاعل مع النساء السعوديات بلطف واهتمام، في المقابل، يرون بعض النساء أن طبيعة الرجل السعودي قد تكون أكثر صرامة، مما يدفعهن نحو البحث عن الدعم والاهتمام في شركاء حياتهن الأجانب.

بالنسبة للنساء السعوديات، تُمنحن الحق في التحكم في إقامة شريك حياتهن الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية، يُظهر ذلك تقدمًا في دور النساء في المجتمع السعودي وقدرتهن على اتخاذ قرارات حياتية هامة، مثل اختيار شريك حياتهن وتوجيه مسار حياتهن الزوجية.

يجب الإشارة إلى أن هناك شروطًا يجب تحقيقها للزواج من رجل أجنبي، مثل استقراره الاجتماعي والمالي وقدرته على توفير حياة مستقرة للأسرة، تتعلق هذه الشروط بالوضع المالي والمهني للزوج المحتمل وتوافقه مع الجانب الاجتماعي والثقافي للعائلة.