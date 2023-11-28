دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ضاع عمرنا واحنا فاكرنها للقص وبس لان القصافة لها 7 استخدامات سحرية أخرى حيث أنه يوجد من حولنا الكثير من الأشياء الصغيرة والتي نعتقد أنها تستخدم لشىء واحد فقط ولكن في الحقيقة يتم استخدامها في الكثير من الأشياء التي تساعدنا على توفير الوقت والجهد مثل قصافة الأظافر وفي هذا المقال سوف نخبركم عن الاستخدامات الأخري التي تقوم بها قصافة الاظافر.

استخدامات قصافة الأظافر الأخرى

["مطلعتش للأظافر بس زي ماكنا فاكرين" .. ٧ إستخدامات سحرية وصادمة لقصافة الأظافر لم يسمع بها أحد من قبل .. طلعت كنز واحنا منعرفش!!!]

“مطلعتش للأظافر بس زي ماكنا فاكرين” .. ٧ إستخدامات سحرية وصادمة لقصافة الأظافر لم يسمع بها أحد من قبل .. طلعت كنز واحنا منعرفش!!!

يمكن استخدام قصافة الأظافر في العديد من الاستخدامات ومنها:

من خلال اللسان الحديدي الموجود في القصافة تستطيع بكل سهولة وضع التليفون وتثبيته لسهولة مشاهدة الأفلام والمسلسلات.

تستطيع استخدام قصافة الاظافر بديلا عن قصافة الأسلاك لأنها تساعد علي فصل البلاستيك الموجود في السلك عن الحديد.

من خلال الفتحة الصغيرة الموجودة في القصافة يمكنك بكل سهولة القيام بالأعمال اليدوية مثل الكروشيه من خلال إدخال الخيط في الفتحة الصغيرة الموجودة فيها.

بالإضافة إلي أنها تساعد علي فتح علب مشروبات المواد الغازية و أغطية البرطمانات التي يتم فتحها لأول مرة.

ويستخدم اللسان الحديدي الموجود في القصافة كمفك لربط وفك المسامير إذا لم يتوفر مفك عادي.

وايضا يمكن استخدامها كحامل اعواد البخور من خلال وضع العيدان في الفتحة الصغيرة الموجودة فيها ويجب وضع طبق أسفلها لحمل الرماد.

يجب تجنب استخدام القصافة عند ظهور هذه العلامة

["مطلعتش للأظافر بس زي ماكنا فاكرين" .. ٧ إستخدامات سحرية وصادمة لقصافة الأظافر لم يسمع بها أحد من قبل .. طلعت كنز واحنا منعرفش!!!]

“مطلعتش للأظافر بس زي ماكنا فاكرين” .. ٧ إستخدامات سحرية وصادمة لقصافة الأظافر لم يسمع بها أحد من قبل .. طلعت كنز واحنا منعرفش!!!

تشير الأبحاث أن قصافة الأظافر يمكن استخدامها خلال عام واحد ولكن بشرط الاعتناء بها بشكل مستمر من خلال غليها وتعقيمها بالكحول لأن الجراثيم التي تتكون فيها تعمل على نشر الفيروسات بين الأشخاص وبعضها بالإضافة إلي أنه يمنع تماما استخدام القصافة عند تكون صدأ عليها.