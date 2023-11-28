" هتحدثها وأنت في بيتك " .. 4 خطوات لتجديد " البطاقة الشخصية " من المنزل دون الحاجة للذهاب للسجل المدني بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من العمل الذي يتم من جانب الدولة في مختلف الجهات الرسمية التي تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل يومي والعمل هذا يقصد به تسهيل وتسريع تلك الخدمات من خلال العمل على تطوير وتحديث المنظومات المختلفة وذلك لمحاكاة أفضل الأنظمة على مستوى العالم ومن ضمن تلم المؤسسات التي يتم تطويرها هو السجل المدني الذي طرح إمكانية استخراج المواطن للبطاقة الشخصية أو الرقم القومي إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب بنفسك وذلك من خلال إتباع بعض الخطوات التي سنوضحها كما يلي

– تجديد البطاقة إلكترونيا

أولا خطوة هي القيام بالتسجيل على الموقع الرسمي الخاص بالسجل المدني التابع لوزارة الداخلية

هناك الكثير من البيانات التي يتم طلبها من قبل المواطن

يقوم الفرد بدفع كافة الرسوم المطلوبة لإستخراج البطاقة الشخصية.

ثم يتم الضغط على كلمة موافق كي يتم تسجيل كل ما سبق

يتم التأكيد من المواطن على الموافقة على كافة الشروط والأحكام

– غرامات التأخير في تجديد البطاقة

غرامة تصل إلى مائة جنيه مصري في حال حاول المواطن أن يتم تعاملاته داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة ببطاقة غير سارية

غرامة تصل إلى مائة خمسين مصري في حال لم يتمكن المواطن من تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تغييرها

غرامة تصل إلى مائة خمسين مصري في حال عدم استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر