"معجزة محدش يتوقعها"... تم اكتشاف اكبر "بئر للنفط" في العالم في دولة لن تتوقعها...دولة هتبقي اغني من دول الخليج ...فمن هي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحدثًا عن أكبر الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم، يتضح من التقارير الأخيرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى إيران والكويت والعراق والصين، تشغل مكانة بارزة في هذا القطاع الحيوي على الرغم من إنتاجها الكبير للنفط والمواد البترولية، يظهر أن هذه الدول لا تحتل المرتبة الأولى فيما يتعلق بامتلاك أكبر احتياطيات من النفط على مستوى العالم.

اكتشاف اكبر بئر للنفط في العالم

بالحديث عن إعلانات منظمة أوبك، يظهر أن أكبر احتياطي للنفط والمواد البترولية يتواجد فعليا في دولة فنزويلا تشير البيانات إلى أن هذه الدولة تمتلك أكثر من 303 مليار برميل من النفط القابل للاسترداد وليس هذا فقط، بل تصل إنتاجية فنزويلا إلى أكثر من 700 ألف برميل من النفط الخام يوميًا يتبادل هذا الرقم بشكل واضح مع إنتاج الدول الرئيسية الأخرى في صناعة النفط، ومع ذلك، يظهر أن هذا الرقم يقل بكثير عن تلك الدول الكبرى، وفقًا للصحيفة العالمية “مونديال”، كشفت أحدث البيانات المتاحة حول فنزويلا أن الدولة سجلت إنتاجًا يمثل فقط نسبة 1% من إجمالي النفط الخام الذي تم بيعه عالميًا في عام 2021 ورغم ذلك، يظهر أن فنزويلا تمتلك حصة كبيرة من البراميل المتراكمة من النفط، مما يعزز مكانتها في سوق النفط العالمية.

إلى جانب هذا، يتضح أن الوضع الاقتصادي في فنزويلا يتسبب في تأثير سلبي واسع النطاق نتيجة لنقص الاستثمار وفرض العديد من القيود على البنية التحتية لا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تم فرض قيود أخرى على فنزويلا من قبل الولايات المتحدة، ما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني، تلك القيود تعيق الدولة اللاتينية من ممارسة حقوقها الأساسية في استخدام مصدرها الرئيسي للدخل، وهو النفط تلك الإجراءات القيودية تضع عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الفنزويلي، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البلاد في سبيل تحسين وضعها الاقتصادي والاستثمار في تطوير البنية التحتية.