ولا الجن الازرق يعرفها.. طريقة جهنمية لتجفيف الملابس بدون مجفف وفي أقل من 5 دقايق .. جربيها هتنبهري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع دخول الشتاء يعاني الكثير من ضرورة غسل الملابس بعد اتساخها، لكن المشكلة الأكبر هى تجفيفها،خاصة لان الملابس لابد من تجفيفها لانها تأخذ وقتاً طويلا لتجفيفها خاصة إذا كان يوم عاصف أو ممطر،وعلى الرغم من أن تهوية الملابس فى الداخل بديلًا ممكنًا، إلا أنه يستغرق وقتًا ويمكن أن يساهم فى زيادة الرطوبة والعفن فى جميع أنحاء المنزل،لذا سوف نستعرض لكم طرق جديدة لتجفيف الملابس بكل سهولة ،تابعومعنا.

الطريقة الأولي لتجفيف الملابس بدون مجفف

يمكنك تجفيف الملابس بدون مجفف كل ما تحتاجه هو منشفة لتجفيف الملابس النظيفة بسرعة، وهذه الطريقة تسمي “البوريتو” لتجفيف الملابس فى وقت بسيط باستخدام منشفة،ففى حين أن معظم دورات التجفيف تنتهى بالتخلص من المياه المتواجدة فى الملابس، إلا بعض قطرات الماء القليلة تظل متبقية،كل ماعليكي هو إتباع الخطوات الآتية:

بعدما قمت بغسل الهدوم قم بعصر الهدوم جيدا،ثم افرد منشفة كبيرة جافة.

ضع القميص أو الجزء المراد تجفيفه فوق المنشفة.

ثم قم بلف أحد طرفى المنشفة إلى الطرف الآخر بعناية وقطعة الملابس بالداخل.

وبمجرد لف المنشفة بإحكام على شكل «بوريتو»، ابدأ بالضغط عليها بيديك.

وبعد ذلك اضغط بركبتيك فوق القميص الملفوف داخل المنشفة.

وإذا كانت الملابس بها بعض الرطوبة، ضعها أمام المروحة لبعض الوقت.

الطريقة الثانية لتجفيف الملابس

يمكنك استخدام مجفف الشعر “السيشوار” لتجفيف الملابس، وهي طريقة مثالية وسريعة لتخلص من الرطوبة، بفضل وضع الملابس على شماعة وابعاد طبقاتها عن بعضها، ثم توجيه المجفف على الملابس من أعلى الى أسفل، مع ضرورة التأكد من عدم تسليط المجفف على مكان واحد لفترة طويلة حتى لا يتسبب في تلف أنسجة الملابس أو احتراقها.