هيبقى في بيتك عطول .. " كريم ميبو " معجزة ترجعلك شبابك في ثواني لو عمرك فوق ال 70 عاما

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شئ يماثل الحفاظ على الجمال لدى النساء فهو الهدف والموضوع الرئيسي الذي يتم مناقشته من جانب النساء في أي مجلس لهن فتجد أنهن يتبادل النصائح من أجل الحصول عل مظهر رائع ولائق بشكل كبير حيث أن تلك الصائح تتمثل في تقديم بعض الوصفات الخاصة بالجمال وحيث أن أيات الجمال متعددة فإن الأحاديث لا تنتهي في هذا الأمر من جانبهن لكن هناك بعض الوصفات الجديدة والتي يحرصن على تجربتها ومعرفة أثرها على الجسم خاصة تلك التي تتعلق بالعناية بالبشرة والجلد والتي سنعرض لإحداها من خلال ما يلي من مقالنا

– وصفة كريم ميبو

جدير بالذكر أن أحدث تلك الوصفات التي يتم استعمالها للعناية بجمال البشرة تلك التي يتم استعمال كريم ميبو من خلالها والذي أثبت أنه ذو فعالية كبيرة ونتائج رائعة وجبارة سيسر من يستخدمها كثيرا لذا كل ما عليك هو ـأن تتبعي الخطوات التي سنوضحها كما يلي

– طريقة استعمال كريم ميبو للتبييض

في وعاء مناسب ضعي كمية من كريم ميبو وربع ملعقة من الزبادي وملعقتين من النشا ونص ملعقة الحليب المجفف مع التقليب الجيد لهذا الخليط ومن ثم نضيف ماء الورد ونستمر في التقليب

اغسلي وجهك بالماء الفاتر قبل أن يتم استعمال الخليط

يتم ترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الفاتر ونمرر قطعه من الثلج ونضع المرطب الخاص.