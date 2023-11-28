جوزك هيتجنن عليكي .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -تبحث جميع النساء عن وصفات طبيعية تكون السبيل إلى التغيير وكسر الملل ومن ثم الوصول إلى سعادة زوجها ، وهناك الكثير من الطرق البسيطة والفعالة لتحقيق ذلك، ومن أكثر الطرق والوصفات السهلة للوصول إلى التغيير المطلوب وصفة القرنفل مع زيت الزيتون للحصول على جمال فائق لـ البشرة والشعر حيث يمكنك تجربة تلك الوصفة للعناية المتكاملة بجمالك.

فائدة القرنفل للشعر والبشرة

القرنفل له فوائد عديدة للشعر والبشرة، فهو يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم والفطريات ومن أهم فوائد القرنفل للشعر والبشرة مايلي:

يحسن من نمو الشعر وينشط الدورة الدموية في فروة الرأس.

يقوي الشعر ويمنع تساقطه وتقصفه.

يعمل على تغذية الشعر وترطيبه وتنعيمه كما يزيل القشرة والحكة في فروة الرأس.

يعمل القرنفل على توحيد لون البشرة وتفتيحها.

يقلل من ظهور البقع الداكنة والنمش و البثور وحبوب الشباب.

يزيل الخلايا الميتة والشوائب من الجلد ويعمل على ترطيب و مرونة الجلد ويمنع التجاعيد.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون لشعر لامع وصحي

يمكن استخدام القرنفل للشعر والبشرة عن طريق إضافة مسحوق القرنفل إلى الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز وتدليك الفروة أو الجلد به وإليك وصفة القرنفل وزيت الزيتون لشعر قوى ولامع

طريقة استخدام القرنفل وزيت الزيتون للشعر:

المكونات:

– 2 ملاعق كبيرة من مسحوق القرنفل

– 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

الخطوات والاستخدام

في وعاء صغير، قم بمزج مسحوق القرنفل وزيت الزيتون حتى تحصلي على خليط متجانس.

يتم تسخين الخليط لبضع ثواني في الميكروويف أو على نار هادئة حتى يتم تنشيط خصائص القرنفل وتعميق تأثيره.

تأكدي من أن فروة الرأس نظيفة ثم ضعي الخليط عليها وقومي بتدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 30-60 دقيقة ثم قومي بغسل شعرك بشامبو وبلسم عادي للحصول على أفضل النتائج .