دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتميز الاسماك بطعم شهى ولذيذ لا يختلف عليه اثنين لذلك يتم شراء انواع كثيره من الاسماك متواجده في الاسواق حيث أنها تنتشر بشكل كبير في المدن الساحلية مثل الإسكندرية ودمياط وغيرها من المدن الاخرى والمحافظات المختلفة فهو من احد الاكلات الشعبيه التي ينصح عدد كبير من خبراء التغذية بتناولها لأن لها فوائد صحية للجسم وتحتوي على عدد كبير من العناصر اللازمة له مثل الفسفور والكالسيوم والأوميغا 3 وغيرها من العناصر الاخرى ولكن يجب ان تحذر من شراء أنواع معينة من الأسماك تعد من الأنواع السامة والتي تشكل خطر على أفراد أسرتك سوف نتعرف عليها خلال التالي.

أسماك يصلح تناولها

[اوعى تاكليها تانى حتى لو ببلاش.. أنواع من السمك لا تقترب منها نهائيا.. أنقذ حياة أسرتك من السم]

أسواق الأسماك مليئة بانواع كثيره ومتعدده من الأسماك كل نوع له مذاق خاص ومختلف عن غيره ولكن الجميع يجتمع بأن طعمه لذيذ وشهي ولا يستطيع أحد مقاومة السمك فيتم اكله مقلي او مشوي او في طرق اخرى شهيه ولذيذه ويقدم في اكبر المطاعم لذلك هناك انواع من الاسماك الاكثر شهرة مثل سمك البلطي وسمك الماكريل وسمك البوري وسمك المكرونة وانواع اخرى كثيرة يصلح شراؤها باطمئنان واكلها فهي لا تضر الصحة

أسماك غير صالحة للأكل

هناك بعض الاسماك التي يجب أن تتوقف عن شراعها فهي تعد احد الاسماك السامة التي تشكل الخضراء على الحياه لانها تحتوي على معدلات عالية من الزئبق وتحتوي على مواد سامة يجب ان تتجنب أكلها ومن أمثلتها سمك العقرب وسمك القرش وسمك البلازما والسمك الأرنبية وسمك الأسد وسمك القرش وسمك المنفاخ.