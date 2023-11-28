دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر الأشياء التي تنتشر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي هي الألغاز، وتعد الألغاز من اكثر الأشياء التي يفضلها الكثير من الأشخاص حول العالم، ويبحث الكثير من الأشخاص عليها عبر الانترنت، ولكن احمل هذه الألغاز هي ألغاز اللغة العربية لأنها من أفضل الألغاز الذي يجعلك تبحث كثيرا عن الحل كما يمكنك أن تتشارك الأمر مع أصدقائك حتى تشعر بالمتعة أكثر لتعرف من سيقوم بحل اللغز أسرع من الآخر، ولذلك يمكنكم التعرف على لغز اليوم من خلال المقال التالي.

موضوع لغز اليوم

ومعانا اليوم لغز عربي من أكثر الالغاز التي بحث عنها الكثير من الأشخاص ويريدون معرفة جمع كلمة حرام، ولاكن نجد ان كلمة حرام لا يوجد لها جمع في اللغة العربية، ويعد هذا من الجانب المعنوي، ولاحظنا وجود حرمان فقط في هذا العالم وهو الحرم المكي وحرم المدينة المنورة، ولاكن جمع كلمة حرام في اللغة العربية من الممكن ان يتمثل في أحرام.

[لغز حير العقول...هل تعرف ما هو جمع كلمة "حرام" في اللغة العربية؟!]

حل لغز جمع حرام

في ضوء هذا الخبر فقد قام بالبحث العديد من خبراء اللغة العربية عن جمع كلمة حرام في اللغة العربية، ومن خلال عذا البحث وجدنا انه من الممكن ان نقول عن جمع كلمة حرام هو أحرام، ويوجد آراء أخري تقول انه حرام جمع كلمه حرام او البحث عن كلمة حرام لأن ليس لها جمع في اللغة العربية.