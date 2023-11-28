[« مش هتشتري هدوم تاني».. بهذه الـ 10 أفكار العبقرية أعيدي استخدام الملابس القديمة بطريقة لن يلاحظها أحد.. الجن الأزرق ميعرفها!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن تجددي بها ملابسك القديمه بكل سهولة ولن تحتاج لشراء ملابس جديدة ومكلفة، يوجد العديد من الناس من يظن أنه عندما تكون الملابس قديمه فعلينا أن نقوم برميها في الحال لانها لا يوجد لها قيمه بعد ذلك ولكن هناك أكثر من فكرة يمكن أن تجدد بها الملابس الخاصة بك وبكل سهولة وبدون تكاليف ومن خلال موقعنا نيوز مصر سنقدم لكم استخدامات غير تقليدية للملابس القديمة.

استخدامات غير تقليدية للملابس القديمة

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لحاف من الملابس القديمة:- اجمعي كمية من الملابس القديمة وبعدها قومي بأخذ المقاس الذي تريدينه لعمل اللحاف وقومي بتخيط كل قطعة مع الاخري حتي يصبح معك لحاف به اكثر من لون، وسوف يعطيك طاقة إيجابية وهذا بسبب الالوان المبهجة الموجودة فيه، يمكنك بعدها فرشة علي السرير كفرش أو يمكنك أن تحشى بالقطن، استعمليه في الشتاء.

اصنعي كيس مخدة من الملابس القديمة

قومي بإحضار قمصان قديمة لتصنعي منها كيس مخدة جديد:-

في البداية قومي بقص الاكمام الموجودة في القمصان، قومي بعدها بقلب القميص علي الناحية الأخري ثم خيطي القميص من الخلف بطني القميص باستخدام الاسفنج ويمكنك ان تحشي الكيس وتحويله إلي مخدة صغيرة.

صنع محفظة عملات من الملابس القديمة

باستخدام القمصان أيضاً قومي في هذا الوقت باستخدام الأكمام الخاصة بالقميص وقومي بتخيط كلا منهم في بعضهم وبعدها اشتري سوسته صغيرة وركبها في الكم وحينها يمكنك استخدمتها مثل المحفظة تماماً.