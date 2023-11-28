من المطبخ الى الحبس.. التفاصيل الكاملة للقبض على إنجي حمادة بتهمة التحريض على الفسق والفجور

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القت النيابه العامة بالقاهرة القبض على الاعلامية انجى حمادة والتى اشتهرت بفيديو المطبخ مع كراوان مشاكل وظهورهم سويا داخل احدى المطابخ بشكل فاضح وامرت النيابة عامة بالتحقيق مع المتهمه انجى حماده بتهمه التحريض على الفسق والفجور وبثها مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبرامج التيك توك.

من هى انجى حمادة :

بعد التحريات تبين ان الاعلامية انجى حماده اسمها الحقيقى سماح مصطفى عبد الفتاح ومن مواليد 1975 وتسكن بمنطقة مصر الجديده وتبين ان سبق لها وتزوجت شخصا اصغر منها عمرا وان سبق لها ان اصدر ضدها احكام قضائية فى قضايا الاداب العامة والمخدرات والسرقة والاعتداء على موظف حكومى اثناء تأدية عملة.

لحظه القبض على انجى حمادة :

القت وزارة الداخليه القبض على الاعلامية انجى حماده بدائرة قسم التجمع الاول وتبين ومن خلال التحريات الاولى ان انجى حماده هاربة من قضايا اداب وسرقة وتم توجيه لها الاتهامات بنشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعى وبرنامج التيك توك.

وبمواجهتها اعترفت على الفور بارتكابها واقعه تصوير الفديوهات بقصد التربح منها وتحقيق نسبة مشاهدات عالية وتم التحفظ على هاتفها ووجد به بعض الفديوهات والتحفظ على كاميرا تصوير ومصادرتها لحين انتهاء التحقيقات.

الصحيفة الجنائية لـ إنجي حمادة :

تم اتهام إنجي حمادة في القضية رقم 1950 لسنة 2004 – آداب عامة وفي عام 2007 تم اتهامها في القضية رقم 2336 لسنة 2007 جنح أكتوبر – مشاجرة وضرب وفى عام 2021 فى القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق – سرقة مساكن.

وقد قامت المحامية نهى الجندى بتقديم بلاغا للنائب العام اتهمت فيه كل من الاعلامية انجى حماده وكروان مشاكل بتقديم محتوى على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتيك توك يحرض على الفسق والفجور ويتنافى تماما مع ثقافة الشعب المصرى.