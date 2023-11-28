لو موبايلك وقع في المية لقيتلك الحل!! .. حيلة ذكية لاسترجاع الهاتف بعد سقوطه بالماء خلال وقت قياسي .. فكرة جهنمية ومضمونة 100%

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عند مجرد التفكير في فقدان هاتفنا نشعر بالقلق وذلك بسبب البيانات الخاصة بنا التي نحفظها بداخله، بالإضافة إلى أهميته في حياتنا فقد أصبح الهاتف من أهم الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها سواء بهدف التواصل مع الآخرين أو استخدام الإنترنت وغيرها، وفي بعض الأحيان قد نتعرض إلى سقوط الهاتف في الماء ويُمثل ذلك كارثة كبيرة فإذا لم نتصرف بشكل صحيح من الممكن أن نفقد الهاتف تمامًا، لذلك من خلال الآتي سوف نوضح لك خطوات استرجاع الهاتف كما كان.

ما الذي يجب فعله عند سقوط الهاتف في الماء؟

إذا سقط هاتفك في الماء عليك التصرف بشكل سريع قبل حدوث أي مشكلة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

بالطبع عليك إخراج الهاتف من الماء على الفور.

قم بإزالة خطوط الاتصال والبطارية “إذا كان هاتفك يحتوي على بطارية خارجية وليست داخلية”.

ضع قطعة مناسبة من القطن داخل الهاتف وجففه جيدًا برفق.

في الخطوة التالية قم بوضع الهاتف داخل كمية من الأرز حتى تتم تغطيته تمامًا.

ثم ابدأ في إزالة الماء من السماعات وسوكيت الشاحن باستخدام المكنسة الكهربائية.

في النهاية قم بمسح الهاتف بقطنة تحتوي على الكحول.

["لو تليفونك وقع في المية مايهمكش" .. حيلة جهنمية لاسترجاع الهاتف بعد سقوطه بالماء وفي أقل من دقيقتين .. جربها وهتدعيلي!!!!]

“لو تليفونك وقع في المية مايهمكش” .. حيلة جهنمية لاسترجاع الهاتف بعد سقوطه بالماء وفي أقل من دقيقتين .. جربها وهتدعيلي!!!!

هل يؤثر السقوط على الهاتف؟

بالطبع نعم يتأثر الهاتف داخليًا وخارجيًا في حالة السقوط، خاصةً إذا سقط من مكان مرتفع مما قد يؤدي إلى تعطل الهاتف بشكل نهائي وفقدان جميع البيانات الخاصة بك.

لذلك عليك الانتباه والحفاظ على الهاتف حتى لا يتعرض إلى هذه المشكلة، كما يجب عليك الانتباه إلى عدة نقاط ومنها:

عدم ترك الهاتف لمدة طويلة متصل بالشاحن.

كما يجب الانتباه إلى عدم تحميل أي تطبيقات من مصادر غير موثوقة.