دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد مجموعة متنوعة من الزيوت الصالحة للأكل في المحلات والأسواق، ويمكن لجميع المواطنين شراءها، ومن ناحية أخرى هناك أنواع أخرى من زيوت غير معروفة المصدر تباع بأسعار منخفضة، وعادةً ما تفتقر إلى معلومات كافية عنها، يُنصح جميع سيدات المنزل بأن يكونوا حذرين قبل شراء هذه الزيوت غير المعروفة المصدر وأيضًا يجب عليهم أن يكونوا حذرين فيما يتعلق ببيع الزيوت المستعملة، حيث إن هذه الزيوت غير المعروفة المصدر عادةً ما تُصنع من زيوت مستعملة.

انتشار أنواع الزيوت الضارة بالصحة

يوجد اعتقاد خاطئ بأن الزيوت المستعملة التي تباع يتم استخدامها في صنع صابون المواعين، وما يجب أن يتم معرفته هو أن الأشخاص الذين يقومون بجمع هذه الزيوت من يطوفون على قوانين السلامة والصحة، قد يقومون باستخدام مواد كيميائية لتنقية وتعديل اللون، ثم يُعبأونها في زجاجات نظيفة ويُباعونها في الأسواق بأسعار منخفضة، إلا أنه يجب التنبه إلى أنه ليس بإمكانك الاعتماد على مصدر هذه الزيوت وأنها قد لا تكون موثوقة، قد أشار الأستاذ الدكتور هشام موافي إلى المخاطر المحتملة لاستخدام الزيوت المستعملة، حيث يمكن أن يؤدي تركيبها إلى الإصابة بالعديد من الأمراض وتلف الكبد وتضعف المناعة.

[لو ببلاش اوعى تشتريه هتموت أنت وعيالك.. وزارة الصحة تحذر المواطنين من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق .. يدمر المناعة والكبد ويسبب الوفاة]

طرق إعادة تدوير زيت القلي المستعمل

هناك عدة طرق يمكن استخدامها لإعادة تدوير الزيت المستعمل:

إعادة التدوير الصناعي: تقوم الشركات المتخصصة في إعادة تدوير الزيوت المستعملة بتنقية الزيت وإزالة الشوائب الموجودة به، الزيت المعالج يُعاد استخدامه في صناعة المزيد من المنتجات مثل الزيوت المشحمة والشموع والدهانات.

إعادة الاستخدام المنزلي: يمكن استخدام الزيت المستعمل لتزييت الأدوات المنزلية مثل المفصلات والسكاكين القديم،و يجب التأكد من عدم استخدام الزيت المستعمل في الطهي أو استخدامه على أسطح المواد الغذائية.